La falta de acuerdo de las derechas permite al alcalde socialista Narciso Romero continuar al frente de Sanse

Partido Popular, Ciudadanos y Vox no han alcanzado acuerdo en San Sebastián de los Reyes a pesar de sumar mayoría absoluta. El candidato de la formación naranja Miguel Ángel Martín Perdiguero habría solicitado a los populares la alcaldía, una condición que no ha aceptado Lucía Fernández. Además, Vox quería entrar en el hipotético gobierno de derechas, algo que no aceptaba la formación naranja.

De esta forma, y sin mayoría absoluta, Narciso Romero ha revalidado la alcaldía al ser la lista del PSOE la más votada.

En los próximos meses veremos si Ciudadanos acerca posturas con el PSOE con el que podría formar un gobierno más estable o bien negocia con PP y Vox una moción de censura. En cualquier caso, este movimiento ya no tendrá el importante foco de la política autonómica y nacional que tanto ha influido estas semanas.