Sorpresa en Samaniego: El PSE le da la alcaldía a la candidata de EH Bildu

Sorpresa en Samaniego. El guión previsto marcaba que la alcaldía de esta localidad alavesa de algo más de 300 habitantes seguiría en manos del PNV. Pero no ha sido así. El PSE en la localidad ha roto el acuerdo alcanzado a nivel global con el PNV y su único concejal ha decidido dar su apoyo a EH Bildu. Un apoyo decisivo que ha convertido en alcaldesa a la candidata de EH Bildu, Pili Garmendia.

"El concejal de mayor edad de la mesa ha leído los votos y ahí ha saltado la sorpresa. No me lo esperaba", ha contado a la CADENA SER la nueva alcaldesa frente a su domicilio algo más de una hora después de la votación. Garmendia ha apuntado a que en el pueblo existían ganas de cambio pero no desconoce las razones por las que el concejal del PSE, Eduardo Pascual, le ha dado su apoyo.

Las reacciones dentro del partido socialista no se han hecho esperar. La secretaria general de los socialistas alaveses, Cristina González, ha anunciado que reclamara a su concejal en Samaniego que entregue su acta de edil "para enmendar esta situación". Quizás, una moción de censura a la actual alcaldesa siempre que el concejal del PSE renuncie a su acta.

Pascual ha dejado el pueblo poco después de la votación por motivos laborales. Varias fuentes han señalado que no está afiliado al PSE y que se presentó como independiente en las elecciones.