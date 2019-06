Portu y Sestao esperan rival para el ascenso

Los dos equipos vizcaínos supervivientes en la lucha por el ascenso a 2ª B, Sestao y Portugalete, conocerán a sus rivales para la última eliminatoria en la tarde del lunes. Entre los posibles rivales equipos como el Cádiz, Mallorca B, Socuéllamos o Villarobledo.

El equipo gualdinegro sufrió un poco más que los verdinegros. A pesar de adelantarse en el marcador en su feudo, veía como el Alondras de Cangas de Onís empataba el partido en el minuto 87 tras el saque de una falta. Eso llevaba los nervios a la grada ya que al conjunto gallego le quedaban aún algunos minutos para poder forzar la prórroga. No fue así y gracias al 1-2 de la ida para el 'Portu' se solventó la eliminatoria.

El Sestao River no tuvo problemas para deshacerse del Poblense y no sufrió para meterse en el bombo. Tras el empate a uno de la ida lo tenía claro, fue a por el partido para no pasar ningún tipo de apuro y lo acabó ganando por 3-1, ayudado por su público y el gran ambiente que se vivió en Las Llanas.