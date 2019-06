El Playas de Castellón, campeón de España de clubes de atletismo en categoría masculina y femenina

Sábado glorioso del Playas de Castellón. El club de atletismo logró ayer el título de campeón de España de clubes de atletismo en categoría masculina y femenina.

El Playas de Castellón se proclamó en Soria campeón de España de clubes de atletismo en categoría masculina por undécimo año consecutivo, por delante del Barcelona, que por momentos acarició su objetivo de recuperar la corona 33 años después. La victoria en el relevo 4x400 metros terminó por inclinar definitivamente la balanza del lado castellonense con 135 puntos al cabo de una cerrada lucha con el conjunto azulgrana, que sumó 129. El Playas tomó el relevo del Chapín Jerez como campeón de España en 2009 y desde entonces no ha dejado escapar un solo título, mientras que el FC Barcelona no conoce la victoria desde 1986.

El Playas de Castellón también venció este sábado en Zaragoza, logrando el título de campeón de España de clubes de atletismo en categoría femenina, cortando una racha de 26 títulos consecutivos del Valencia Sports. Desde 1993 el atletismo femenino español de clubes no había conocido otro campeón que el dirigido Valencia. El Playas, que unos minutos antes había logrado en Soria su undécimo título masculino consecutivo, conquistó aquí el primer con 124 puntos, seguido del Valencia (122), FC Barcelona (121), Alcampo Scorpio 71 (84), Grupompleo Pamplona At (77), AA Catalunya (76), At. San Sebastián (71) y Cueva de Nerja-UMA (43).