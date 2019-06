El PSOE gobernará en 42 municipios

El PSOE gobernará en 42 de los 77 municipios que conforman la provincia de Córdoba, convirtiéndose en el partido con mayor número de alcaldías por segunda legislatura consecutiva. En 33 de esos municipios lo hará, además, con mayoría absoluta, mientras que en el resto de localidades lo ha conseguido gracias a los pactos post electorales o en su caso, a las abstenciones.

Finalmente, el Partido Socialista mantiene las alcaldías de Lucena, Palma del Río, Montoro, Montilla o Fuente Obejuna, por citar algunos ejemplos, siendo la pérdida de Baena el elemento más significativo, puesto que el ex socialista Luis Moreno apoyó la investidura de la candidata popular, arrabatando la alcaldía a Jesús Rojano.

En segundo lugar queda el Partido Popular, con 14 alcaldías tras el 26-M de las que 11 fueron por mayoría absoluta, como Priego, Cabra o Villanueva de Córdoba como municipios más significativos además de Baena, donde durante dos años será alcaldesa la popular Cristina Piernagorda. Dos años después deberá ceder el bastón de mando a Ciudadanos.

Izquierda Unida, por su parte, gobernará 12 municipios, 10 de ellos con mayoría absoluta. Entre las localidades con alcaldes de IU figuran, entre otros Aguilar de la Frontera, Almodóvar, Fuente Palmera o Montemayor entre otros. En este caso, lo más llamativo de la jornada ocurrió en Castro del Río, donde un pacto de PP y PSOE para apoyar a la candidata de Vecinos por Castro, Mari Ángeles Luque; dejó sin alcaldía a la lista más votada, liderada por el ya ex alcalde de IU, Jose Luis Caravaca. Así pues, Luque, con su única acta de concejal, gobernará la localidad castreña. Este hecho ha provocado que el PSOE abra expediente disciplinario a los tres concejales y a la ejecutiva local de Castro del Río. "Los intereses personales no deben anteponerse nunca a los intereses de la mayoría, a los intereses del pueblo de Castro", señala la nota del PSOE. "La dignidad de la militancia socialista no debe ser manchada con actitudes como la que han mostrado estos tres concejales y la ejecutiva municipal del PSOE de Castro", concluye.

Por último, en cuanto a las formaciones independientes, gobernarán en Fuente Carreteros, El Guijo, Hornachuelos, San Sebastián de los Ballesteros y La Victoria.