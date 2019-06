El PSOE abre expediente disciplinario a los tres concejales de Castro que han pactado con PP y Vecinos por Castro

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba abrirá expediente disciplinario para su expulsión del partido a los tres concejales socialistas y la Ejecutiva Municipal de Castro del Río que han propiciado un gobierno con el PP y Vecinos por Castro y El Llano en el municipio.

Desde el PSOE de Córdoba se ha recordado que en el acuerdo adoptado esta semana con IU de cara a la constitución de los ayuntamientos se recoge que "en ningún caso, ni el PSOE ni IU harán posible que se constituyan gobiernos municipales con la participación activa o pasiva del PP, Ciudadanos, Vox o cualquier grupo independiente. Los intereses particulares no deben anteponerse nunca a los intereses de la mayoría, a los intereses del pueblo de Castro del Río", reza la nota que ha enviado el PSOE, donde se subraya que "los socialistas somos personas de fiar, de palabra, y quienes han permitido que en Castro del Río gobierne un tripartito con el PP, el mismo que en Andalucía está soportado por la ultraderecha de Vox, no deben permanecer en el PSOE ni un minuto más. La dignidad de la militancia socialista no debe ser manchada con actitudes como la que han demostrado estos tres concejales y la Ejecutiva Municipal de Castro del Río", concluye la nota.

De este modo, se abrirá expediente disciplinario para la expulsión del partido a los tres concejales, a la Ejecutiva de la Agrupación Municipal de Castro del Río, que el pasado jueves celebró una asamblea cuyo resultado no era vinculante y no estaba autorizada por la Comisión Ejecutiva Federal del partido.

Igualmente, el PSOE ha pedido a la diputada provincial Carmen Gómez, cuyo voto ha permitido que se forme un gobierno tripartito con la derecha en Castro del Río, que entregue su acta de diputada.

Por último, el PSOE de Córdoba ha valorado que la que quien encabezó la candidatura socialista el pasado 26 de mayo haya cumplido con el acuerdo provincial de PSOE e IU, manteniéndose firme a los principios socialistas, "ella, desde la oposición, trabajará para defender los intereses de los vecinos y vecinas de Castro del Río, labor en la que siempre contará con el apoyo de la dirección provincial del PSOE".