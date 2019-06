¿Por qué los niños no están incluidos en la vacuna contra el virus del papiloma humano?

Un oyente nos hizo llegar una carta en la que mostraba su sorpresa al descubrir que, pese a la recomendación de los pediatras y de la OMS, la sanidad gallega no tiene previsto que la vacuna del papiloma humano se administre también a los niños.

Esta es una vacuna que se incluye desde hace once años en el calendario español aunque solo para niñas, podía considerarse razonable en aquel momento ya que la evidencia científica solo vinculaba este virus al cáncer de cérvix, pero en la última década se ha confirmado que también es responsable del 90% de los cánceres de ano, el 70% de los de vagina, la mitad de los de pene y entre el 13 y el 72% de los de boca y faringe. Por lo tanto no olvidemos que los varones padecemos y podemos trasmitir el virus del papiloma.

En la Cadena Ser en Galicia hemos hablado con la presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, Amparo Rodríguez Lombardía, y con el subdirector xeral de saúde pública de la Xunta, Xurxo Hervada.

Incluimos la carta del oyente manifestando su perplejidad y enfado por la no inclusión de los niños en la vacunación del papiloma.

“Hola, soy un oyente habitual de la cadena SER, gracias por prestarme atención, pido disculpas por no identificarme, pero es para preservar la identidad y privacidad de mis hijos. Paso a relatar lo que quiero denunciar públicamente: Tengo dos hijos, los que llevo al día en el calendario de vacunaciones del SERGAS. Como final del calendario de vacunaciones infantiles, hay una vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, una enfermedad de transmisión sexual. Mi hija ya está al corriente de dicho calendario, pero al preguntar por dicha vacuna para mi hijo recibo cuatro opciones;

Opción 1.- “Los niños NO está previsto que reciban dicha vacuna de momento, imagino, que por recortes, aunque puede ponérsela antes de que cumpla los 25 años”. ¿Una pequeña discriminación por razón de sexo? Como si los niños no practicasen sexo o no padeciesen/trasmitiesen enfermedades o infecciones de transmisión sexual.

Opción 2.- Mi hijo puede recibir la vacuna previo pago de su importe en farmacia, 120€ cada dosis (3 dosis), se la pondría el SERGAS, y a su vez la anotaría en su historial médico (desconozco en que condiciones) y en su cartilla de vacunaciones. Otra opción es ponerla por privado, lo que llevaría a pagar a un auxiliar de enfermería por algo que entiendo debería ser gratuito.

Opción 3.- En conversación con las enfermeras, me dicen que existen dos excepciones a lo dicho anteriormente, la primera es que mi hijo sea “seropositivo”, entiendo que no perteneciendo a ese grupo de pacientes mi hijo NO puede recibir el tratamiento.

Opción 4.- La otra excepción es que mi hijo sea “homosexual” ¿Cómo? A parte de sufrir impotente la injusticia de tener dos hijos con diferentes derechos sanitarios; si mi hijo en este caso paga la vacuna, o se declara “homosexual”, para mi asombro SI se la ponen. Mi pregunta es, ¿a qué precio?: 360€ y la anotación de vacuna pagada por el usuario

¿Qué valor tiene dicha información para el SERGAS?, ¿Se anota de otra forma?, ¿Qué tiene mi hija que no tenga su hermano para recibir la vacuna? Y si mi hijo se declara homosexual, ¿cómo se justifica su vacunación? ¿Exponiendo la supuesta condición sexual de mi hijo de 14 años? ¿Hay derecho a tener que justificar una condición sexual, para recibir un tratamiento que entiendo debe ser gratuito entre los menores?

El cáncer provocado por el virus del papiloma humano no discrimina a los niños de las niñas. Me cuesta entender esta decisión por parte del SERGAS que puede influir seriamente en la salud de un menor. Agradezco de antemano el tiempo que puedan dedicar a lo que considero injusto y a mi entender discriminante por razón de sexo entre otras. De poder verificar lo que comento, ¿podrían ayudarme a darle difusión? Gracias y un saludo.”

