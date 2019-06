Podemos da por zanjado el proyecto de En Marea y relanza 'Galicia En Común'

Unidas Podemos da por zanjado el proyecto de En Marea y trabaja ya en su nueva marca. ‘Galicia En Común’ es su apuesta de cara a las elecciones autonómicas. El secretario general de Podemos en Galicia asegura que en septiembre estará todo preparado para lanzar este espacio de confluencia al que quieren sumar a Anova.

Pusimos unas elecciones generales una herramienta como Galicia En Común que fue refrendada por la ciudadanía, desde ahí tenemos que volver a construir, en septiembre hay que poner una propuesta encima de la mesa para mostrar nuestra propuesta de país.

En declaraciones a la SER, Antón Gómez Reino asegura que en las generales, esta marca obtuvo 250.000 votos en Galicia, y es una herramienta útil para tratar de reconstruir la unidad de la izquierda rupturista. “Es evidente que [la presidencia de la Xunta] está más al alcance que nunca, y más responsabilidad tenemos de dar una respuesta clara a lo que la ciudadanía gallega marca, la sociedad gallega es profundamente progresista, vota progresista, trabajaremos con unos y con otras para conformar un gobierno progresista para la Xunta de Galicia”.

Ruptura con 'En Marea'

Gómez Reino da por roto el grupo parlamentario. Asegura que en septiembre es necesario articular una fórmula en la que los diputados críticos de En Marea se sientan cómodos para trabajar, y en la que poder visibilizar su proyecto alternativo al de Feijoo.

¿Candidato a la Xunta? Podemos trabaja ya al margen de En Marea, quiere lanzar cuanto antes Galicia En Común, y decidir el candidato a la presidencia de la Xunta. Un puesto para el que Antón Gómez Reino no se descarta. Dice que todas las puertas están abiertas y que ocupará el lugar que le corresponde en este nuevo proceso. “Eso es algo que tienen que decidir los inscritos, yo ahora mismo estoy centrado en la negociación de gobierno, y todas las puertas están abiertas para que en el espacio se ubique a cualquiera y a mí en particular en el mejor lugar que corresponda”.

“Corresponde a los compañeros que están allí, en septiembre en el inicio del nuevo período de sesiones los diputados del espacio del cambio tienen que tener un espacio cómodo de trabajo”.

El secretario general de Podemos en Galicia acusa a Villares de hacer mucho daño al espacio de confluencia. El último episodio, la designación de senador. “Un grupo parlamentario debe regirse de forma democrática, y hay que asumir el resultado a favor de José Manuel Sande, hay una minoría del compañero Luis Villares que tiene que asumir el resultado, yú dijiste espectáculo, y a mí me duele y me lacera, lo que no puede ser es que se pueda seguir opacando el trabajo del grupo parlamentario y del conjunto del espacio por las dinámicas de Luis Villares y la gente que le rodea, Villares debería reflexionar porque está haciendo mucho daño a este espacio”.