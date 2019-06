Ramírez: "He salido un poco enfadado y he hecho la mejor salida del año"

El piloto conileño, Marcos Ramírez, logró este domingo su primera victoria en el Mundial en una carrera de Moto3 muy accidentada. Canet fue segundo y es más líder. Le saca 23 puntos a Dalla Porta; 28 a Antonelli y 38 a Masiá.

El gaditano de Honda reconocía al término de la carrera que ha empezado el Gran Premio de Catalunya "un poco enfadado" por su mala calificación, y que a pesar de ello ha hecho "la mejor salida del año" para ganar la prueba.

"Es una victoria increíble, la esperaba mucho. Este año he llegado al mejor equipo del Mundial, les doy las gracias a él, a mi familia y a todos los de casa, y se la dedico a Sergio Pastrana, que falleció el año pasado", señaló en declaraciones a DAZN tras la cita.

"¡Qué ganas tenía! El sábado no hice un buen cronometrado y he salido a la carrera un poco enfadado. Creo que ha sido la mejor salida que he hecho en todo el año, me he mantenido ahí, me he mantenido al margen del lío y he atacado al final. He tenido varios sustos, he apretado y he visto que los tres de delante iban frenando", concluyó.