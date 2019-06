Interesa Jefferson, del Sporting de Lisboa

La Real Sociedad no descarta también movimientos en el lateral izquierdo este verano. Aunque todavía no tiene claros sus planes con Kevin Rodrigues, porque entiende que tiene nivel más que suficiente como completar con garantías esa posición junto al donostiarra Aihen Muñoz, pero el portugués demanda más minutos y quizá sea momento para buscarle una cesión, en cuyo caso se acudiría al mercado para reforzar esa posición. Y en ese sentido, el primer jugador en aparece en el horizonte es el de Jefferson, el veterano defensa del Sporting de Portugal por el que también se habría interesado el Eibar en este mercado de fichajes.

Se trata de un lateral izquierdo brasileño de 30 años que está en su último año de contrato y que también buscaría una salida de Portugal tras jugar solo 11 partidos en la última temporada. Jefferson Nascimento lleva en 2013 en el fútbol europeo siendo un fijo en las alineaciones del club lisboeta los primeros años, pero pasando desapercibido los dos últimos, hasta el punto de llegar a irse cedido al Sporting de Braga, también en Portugal. Según el diario portugués A Bola estaría en la agenda de la Real y del Eibar para reforzar sus laterales zurdos de cara a la próxima temporada.

En el caso de la Real, es uno más dentro de una lista que se maneja para ver las opciones que ofrece el mercado para reforzar ese puesto y compararlo con Kevin, a quien se tiene en buena consideración, por lo que no se hará nada sino se cree que se mejoraría el puesto con el cambio, algo a día de hoy complicado. Jefferson aportaría, eso sí, veteranía y posó a un puesto con mucha potencia y juventud, pero al que lógicamente le falta experiencia. También habrá que estudiar las opciones que puede tener en el mercado Kevin Rodrigues, que a pesar de no jugar casi nada en el último año, no hay que olvidar que ha logrado ser internacional absoluto con Portugal. Ya el Sporting de Lisboa se interesó en el realista en el pasado mercado de invierno, y no se le dejó salir para llegar después a un acuerdo para renovar su contrato. Al club no le desagrada la idea de que se quede, pero está atenta a posibles movimientos.