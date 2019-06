Conoce cómo es Alexander Isak, el último fichaje txuri-urdin

Pol Llonch, referente del Willem II, conoce bien a Alexander Isak, el último fichaje de la Real Sociedad. El centrocampista catalán, elegido como el mejor jugador del conjunto holandés donde el delantero sueco jugó cedido la pasada temporada, ejerció de cicerone y tuvo oportunidad de hablar mucho con el nuevo jugador txuri-urdin. Es una voz autorizada para hacer un análisis de lo que se encontrará a la afición realista con este joven delantero internacional absoluto con Suecia a pesar de sus 19 años y que está entre los 100 nominados al prestigioso premio Golde Boy, que destaca a las mejores promesas menores de 21 años del fútbol europeo.

Lo primero que hay que saber es cómo es Isak como persona, qué se van a encontrar su compañeros cuando llegue al vestuario. "Como persona muy buen chico, super agradable, puedes hablar de todo con él, profesional de los pies a la cabeza, el día a día muy fácil de tratar, no hay ningún problema, es muy cercano con los compañeros, amigos de todos", explica Llonch. que además destaca su carácter incorformista. "Estaba en el Borussia, no le salió como le esperaba y tomo la decisión a media temporada venirse con nosotros para tener minutos y marcar diferencias, y volverse a sentir importante. No estaba contento en Alemania por mucho dinero que ganara y que estuviera en un gran club, él quiere jugar, desarrollarse y crecer. No es un jugador cómodo. Aquí estuvo muy feliz y en la Real seguro que también lo es".

Luego, desde el punto de vista futbolístico es un delantero que deja huella. Al menos, en Holanda así lo hizo. "Enseguida vimos que es un jugador que marca diferencias. En dos o tres entreamientos con nosotros ya se ve cualidades diferentes y que destacan sobre los demás. Y luego es un jugador incorformista, que quiere jugar y mejorar, y eso es lo mejor que tiene, todavía tiene muchos años para seguir mejorando", explica Llonch. Isak es muy alto, mide 1'90 metros, pero el remate de cabeza no es curiosamente su fuerte. "No diría que es su principal cualidad. Con nosotros creo que de cabeza no marcó ningún gol. Por arriba no le recuerdo como un virtuoso, pero sí es cierto que nos ayudaba mucho en tema de balones largos, quedarse el balón para propiciar segundas jugadas, pero no destacaba por rematar de cabeza dentro del área". Esto quiere decir que esta altura no le impide ser técnicamente bueno con el balón en los pies. "El 1'90 que tiene no es un handicap para él. Es rápido con los pies y regatea muy bien, es muy alto pero muy ágil. Es muy alto, pero también alto y con zancada, lo que le da una velocidad muy buena".

Llonch también explica que en el Willem no sólamente se limitó a marcar goles, y eso que firmó unos números notables. "Lo considero un jugador más de equipo, que baja a recibir entre líneas, que ayuda al equipo con las segundas jugadas, viene, baja a recibir y se gira. Y luego encima tiene área, porque tiene el don de marcar porque lleva el gol en la sangre". Y entonces llega la gran pregunta. A Isak le llaman en su país el nuevo Ibrahimovic. ¿Se parece Alexander a Zlatan? Y entonces Pol Llonch nos sorprende con una afirmación inesperada. "No se parece en nada físicamente, y yo creo que jugando tampoco se parece en nada a Ibrahimovic. La comparación es más porque los dos son suecos, al final Ibrahimovic empezó a destacar muy pronto, la posición en la mismas, ambos son muy altos... será por eso. Pero no lo veo tanto estilo Ibrahimovic, sino lo veo diferente". Tenga o no parecido con Ibrahimovic, lo que si cree Pol Llonch es que Isak puede triunfar en el fútbol español. "Tiene fútbol para jugar en España, no es un delantero típico de área que son buenos marcando, pero luego no apoertan nada. Isak es un chico listo, aporta mucho al equipo y ayuda mucho, y en España puede desarolar su fútbol muy bien".