Hermenegildo González: Algeciras tiene una gran feria que solo necesita unos retoques

Hermenegildo González llegó a Algeciras hace 35 años y se considera un algecireño más. Durante los mandatos de Patricio González tuvo la responsabilidad de dirigir varios años la delegación de Feria y Fiestas en el Ayuntamiento de Algeciras, una época que conserva en su memoria con mucho cariño.

González, que hoy visitaba el programa realizado desde el Hotel Aura, decía que, "Algeciras tiene una gran feria que solo necesita de unos pequeños retoques organizativos". Apuesta también por que se convierta en una Fiesta de Interés Turístico Nacional de España, "entiendo que una feria con cédula Real del 1.750 y toros desde mucho antes,,, hay muy poquitas cosas, no solo ya en Andalucía".

Hermenegildo sí incidía en la necesidad de realizar campañas promocionales que den a conocer las excelencia de la Feria Real algecireña y añadía que "hay que encontrar un consenso de todas las personas implicadas en la organización de la feria. Habría que darle una sentada y dedicarle muchas horas para que no caigamos en lo que no queremos caer".