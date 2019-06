Emy Luna saca a pasear sus recuerdos de la Feria Real de Algeciras

Emy Luna se siente emocionada tras haber resultado finalista, entre más de 1.500 relatos, en un concurso celebrado en la ciudad de Zafra. Emy además será la pregonera de las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Palma, "mi pregón será el pregón de una mujer cristiana y escritora. Tengo un sentimiento de coherencia con lo que siento y lo que digo. Yo soy una persona que utiliza la iglesia todos los fines de semana, por lo que es normal que colabore".

Fue en el año 2011 cuando Emy Luna nos dejó una serie de recuerdos de la feria que vamos a recuperar en esta ocasión, recuerdos de otro tiempo, de otras ferias. Reconoce que ahora no tiene mucha vida de feria, es abuela y canguro "pero si vopy a la feria y me reuno con amigos, creo que es el momento más bonito del año. Me gusta mucho mi feria".