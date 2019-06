Nosotros ya dijimos que nos presentábamos para gobernar

La ya proclamada alcaldesa de Aranda Raquel González estrena su tercer mandato defendiendo el pacto entre PP, Ciuadadnos y Vox por el que ha revalidado su cargo al frente de la alcaldía de la villa, pese a no encabezar la lista más votada. Lo ha hecho en Radio Arana, en la primera entrevista concedida tras su investidura el pasado sábado, en la que González ha recordado que en campaña electoral ya advirtió que su candidatura se presentaba “para gobernar”. Ha recordado que hace un año su partido se quedó solo en la propuesta de gobernara la lista más votada, por lo que ahora se siente legitimada para emplear en igualdad las mismas herramientas que el resto de las formaciones políticas.

González ha dado algunos detalles de los acuerdos negociados con Ciudadanos y con VOX para conseguir su apoyo en la investidura. Para empezar, no tienen los dos la misma consideración como socios, ya que mientras afirma que VOX no estará de momento al frente de ninguna concejalía, el pacto de gobierno con Ciudadanos incluye que sus tres concejales asuman la gestión de áreas municipales como Hacienda, Contratación, Régimen interno, Patrimonio, Nuevas Tecnologías y Seguridad Ciudadana. González no ha querido llamar pacto de gobierno a lo negociado con VOX, sino pacto de investidura, pese a que reconoce que sus dos concejales entrarán en la Junta de Gobierno con voz y al menos uno de ellos con voto. Y aunque también asegura que en este primer reparto de responsabilidades no asumirán ninguna concejalía no cierra la puerta a lo que pueda ocurrir a lo largo del mandato “Nos han manifestado por activa y por pasiva que ellos quieren concejalías y no se puede decir que haya un veto total a lo largo de los años, pero en este momento, no”

Pero no ha sido el veto de Ciudadanos a que VOX pudiera asumir esas responsabilidades de gobierno el mayor problema de la negociación, según González, que tampoco consideró un problema sus ocho año al frente de la alcaldía de Aranda para alcanzar el pacto con Ciudadanos y VOX. Por el contrario reconoce que los mayores obstáculos han sido depender de las negociaciones que los respectivos partidos llevaban a cabo en instancias superiores sin conocimiento de los actores locales. De hecho la ya proclamada alcaldesa ha contestado afirmativamente a la pregunta de si se ha sentido tratada como un títere “En muchas ocasiones se hablaba de cosas que yo me enteraba por los medios de comunicación. No teníamos conocimiento de diferentes planteamientos que nos asaltaban de un momento para otro.” afirma la regidora. “Lamentablemente hay que decir que teníamos a otras personas pactando otras cosas por encima de nosotros y por tanto el acuerdo en Aranda se ha podido llegar en el momento en que todas las instancias han estado de acuerdo”

Eso sí, González asegura que a partir de ahora la libertad de su gobierno será máxima así como su independencia de los partidos a otros niveles,

En cuanto a los acuerdos programáticos irrenunciables para los tres partidos González ha señalado la remodelación de los Jardines de Don Diego, la apertura del Centro Juvenil, y la puesta en servicio del centro de acogida de animales, entre otros, aunque el acuerdo más importante es la creación de un Consejo Asesor que se constituya como interlocutor y coordinador para impulsar las reivindicaciones de Aranda relacionadas con la sanidad y las infraestructuras “Es lo más importante de nuestro acuerdo. Queremos que en los próximos años las infraestructuras que dependen de la Junta y del Estado sean una realidad y los ciudadanos puedan ver la finalización de la circunvalación, el avance de la A-11, la ejecución del hospital, por ejemplo. La función del Consejo Asesor es dar cabida a todos aquellos que tengan algo que decir sobre esto para que la presión sea mayor ante las adminsitraciones responsables.”