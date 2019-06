El trabajo me produce cansancio, y el mar azul me hace sentir feliz. Me levanto por la mañana con la incertidumbre de lo que pasará. A todas horas trabajar, trabajar, y trabajar no puedo más, estoy cansada, agotada. Y cuando vuelvo a casa tengo que hacer lo mismo trabajar, trabajar, y trabajar. Solo soy una pobre esclava. Descansar en la arena del mar azul es lo único que me da tranquilidad.

Seguir leyendo