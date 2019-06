La imposición de la lista de diputados provinciales agudiza la crisis del PSPV en la provincia de Castellón

La comarca de la Plana Alta del PSPV en la provincia de Castellón presentará una lista alternativa para elegir a los diputados provinciales. La comisión Federal de listas del PSOE ha enviado una propuesta esta mañana a la dirección provincial, que incluye solo dos de los nombres que había solicitado la dirección autonómica, la alcaldesa de la Vall D’Uixó, Tania Baños, y la alcaldesa de Benicarló, Xaro Miralles. Una propuesta que fuentes consultadas por Radio Castellón, consideran insuficiente y un ataque a municipios como Vila-real, que no tendrá representación.

La comisión Federal de listas del PSOE ha enviado esta mañana a la dirección provincial de Castellón una propuesta de lista de diputados provinciales. El comité ha modificado alguno de los nombres que propuso el secretario general provincial, Ernest Blanch, y ha incluido a la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, y a la alcaldesa de Benicarló, Xaro Miralles, que no formaban parte de la lista que Blanch envió a Madrid en su primera propuesta, en la que vetaba a los alcaldesa y alcaldesas de los municipios de más de 20.000 habitantes.

En el conflicto medió la dirección autonómica, que solicitó que se incluyeran en la lista, además de los nombres de Baños y Miralles, los de los alcaldes de Borriana y Vila-real, Maria Josep Safont y José Benlloch. Finalmente, el órgano nacional socialista ha decidido modificar solo dos de los nombres de la candidatura, aunque ha roto la condición que Blanch quiso imponer sin el consentimiento de la mayoría de los secretarios comarcales, porque tanto Baños como Miralles representan a localidades de más de 20.000 habitantes. Por cierto, que Ernest Blanch, no ha querido hacer declaraciones a esta emisora, pero en un comunicado ha señalado que «Ferraz ha querido sumar a nuestra propuesta a dos personas que cree que pueden encajar en el nuevo modelo de Diputación que quiere nuestra ejecutiva: personas que trabajen diariamente para pueblos y ciudades, que recorran el territorio y que lleven el cambio y el progreso allí donde no había llegado nunca».

Esta propuesta, que debe ser ratificada por el Comité Federal, que se celebra el próximo jueves, no ha gustado a los secretarios comarcales de la Plan Baixa y Alta, y dels Ports-Maestrat. Fuentes del PSPV consultadas por Radio Castellón, consideran que la elección de los diputados provinciales se ha convertido "en un circo", y lamentan que Ernest Blanch, no ha escuchado las propuestas de las comarcas. De hecho, ayer por la tarde, Vila-real accedió a cambiar a su candidato a la institución provincial, el alcalde, José Benlloch, y optó por su número dos, Silvia Gómez, pero hoy, en la agrupación local han recibido con sorpresa, que el municipio haya quedado excluido de la lista de diputados provinciales, cuando se trata de una localidad donde los socialistas han ganado por mayoría absoluta y han contribuido a la victoria del PSPV en la Diputación, un hecho que no se producía desde 1995, porque durante los últimos 24 años ha sido el PP el que ha estado en el poder.

Fuentes consultadas por este emisora han destacado que van a presentar listas alternativas en la comarca de la Plana Alta. Falta por ver si también se unirán la comarca de Els Ports-Maestrat, que hasta el pasado viernes mantenía su intención de presentarla, y la comarca de la Plana-Baixa. Las mismas fuentes coinciden en que se trata de un grave error la imagen que ha dado el partido en los últimos días, más si cabe, cuando el PSPV va a poder gobernar 24 años después en la institución.

Partido judicial de Vinaròs:

1. Ruth Sanz Monroig.

2. Rosario Miralles Ferrando

Suplentes

1. Evaristo Martí Vilaró

2. Fernando Juan Boix

3. Ruth Ferré Lázaro

Partido judicial de Nules:

1. Ximo Huguet Lecha

2. Tania Baños Martos

3. Manel Martínez Grau

Suplentes:

1. Lluisa Monferrer Aguilella

2. Jose Manuel Navarro Arnau

3. Maria Avelina Casanova Garrido

Partido judicial de Castelló:

1. Patricia Puerta Barberá

2. Santiago Agustí Calpe

3. Virginia Martí Sidro

4. Abel Ibáñez Mallasen

5. María Jiménez Román

Suplentes:

1. Silvia Gomez Rey

2. Fernando Grande López

3. Miguel Alcalde Sánchez

Partido judicial de Llucena:

1. José Pascual Martí García

Suplentes

1. Vanessa Périz Edo

2. Leonardo Gil Beltrán

3. Grisela Escrig Escrig

Partido Judicial de Morella:

1. Santiago Pérez Peñarroya

Suplentes:

1. Silvia Colom Monferrer

2. Antoni Ripollés Ortí

3. Maria José Tena Gasulla