El alcalde de La Vilavella pide al PP que no lance falsas acusaciones

El alcalde de la Vilavella, del PSPV, Manel Martínez, pide al PP que evite "lanzar falsas acusaciones sobre el pleno de investidura". El Partido Popular denunció "posibles pactos ocultos" entre Martínez y el candidato a la Alcaldía del PP, Abelardo Zaragoza, que se ausentó de la sesión y propició el gobierno socialista.

El pasado sábado se celebró el pleno de investidura en el Ayuntamiento de la Vilavella. El PP, con cuatro concejales, e Independentes per la Vilavella, con dos ediles, pactaron previamente un acuerdo de gobierno en el consistorio. Sin embargo, a las cinco de la tarde, cuando comenzó el pleno, el candidato a la Alcaldía del PP, Abelardo Zaragoza, no acudió. Previamente ya envió un mensaje a una de sus compañeras de partido avisando sobre sus intenciones, porque según han explicado fuentes del partido consultadas por esta emisora, no estaba dispuesto a pactar con la agrupación Independents.

La ausencia de Zaragoza propició el gobierno del PSPV, porque fue la fuerza más votada en las elecciones, con cinco concejales. El PP ha explicado que van a iniciar una investigación ante un "posible pacto oculto para comprar la alcaldía". Ante estas afirmaciones, el alcalde socialista, Manel Martínez, ha explicado en declaraciones a Radio Castellón, que el PP debe "evitar falsas acusaciones y analizar la situación interna".

Fuentes del PP han explicado a Radio Castellón, que de momento, no han llevado el caso a los juzgados, porque están estudiando la situación.