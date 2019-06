Las electrointensivas se unen a Alcoa en sus reinvindicaciones

Junto a los trabajadores de Alcoa, sus compañeros de otras empresas altamente dependientes de la energía también han pedido, frente a la Delegación del Gobierno, un marco energético estable. Delegados de la CIG de Ferrroatlántica y de Celsa Atlantic consideran que un precio fijado es la clave para el futuro industrial del sector, más allá compradores e invesores.

Hoy los trabajadores de la nave de Ferroatlántica en Sabón celebran asamblea para votar el plan industrial que presentó la empresa la semana pasada, tras la venta de las plantas de A Costa da Morte.

Un proyecto que la CIG ha anunciado no respaldará ya que no ofrece gasrantías de mantenimiento de los puestos de trabajo. Dice que está basado en inversiones encaminadas a desvincularse de las condiciones hidroeléctricas que otorga la Xunta y a la escisión de las plantas. Señalan además que no tienen previsto retirar el ERE que pesa sobre la plantilla. La CIG no firmará.

Aseguran que las pujas y un precio de la energía basado en un sistema cambiante restan interés a las empresas del sector, que acaban llevando la producción a otros países de Europa, con costes más seguros y estables. La empresa se lleva la producción de 600.000 toneladas de acero a Francia.

Celsa Atlántic contaba con 250 trabajadores. A día de hoy son la mitad con hornos apagados.