La Tercera valenciana pendiente de La Nucía

Una vez finalizada la fase de ascenso por parte de los equipos de la Regional Preferente, el Grupo 6 de la Tercera División de fútbol está casi completo para la temporada 2019/2020 a falta de conocer el destino deportivo de La Nucía C. F. que se ha clasificado para la eliminatoria de ascenso a Segunda B tras dejar en la cuneta al Arandina C. F.

De este modo, el grupo valenciano de la cuarta categoría del fútbol español tendrá ocho equipos de Alicante que serían nueve si finalmente no asciende La Nucía: C. D. Alcoyano, Crevillente Deportivo, Jove Español de San Vicente, C. D. Eldense, Novelda C. F., Elche Ilicitano y los recién ascendidos Intercity Sant Joan d´Alacant y Hércules C. F. “B”. Nueve equipos de Valencia que serían diez si asciende La Nucía y su puesto lo ocupa el Recambios Colón Catarroja: C. D. Olimpic de Xàtiva, Atlético Saguntino, Atzeneta U. E., Vilamarxant C. F., Silla C. F., Paterna C. F., U. D. Alzira, C. D. Acero de Sagunto y el recién ascendido Benigànim. El grupo lo completarían dos equipos de la provincia de Castellón, ambos radicados en Vila-real: C. D. Roda y Villarreal C. F. “C”.