Dani Osona corona el Bali de Benidorm

El atleta eldense del Camisetas Económicas Elda, Dani Osona Poveda completó el pasado fin de semana, la exigente XVI Subida Vertical al Gran Hotel Bali de Benidorm completando los 924 escalones de sus 52 pisos en un tiempo de 5´ 28”, 20 segundos menos que en la edición de 2018.

Dani Osona recuperándose del esfuerzo / Cadena SER

Osona acabó en el puesto 13 de la categoría Élite siendo el quinto español en llegar a la meta.

Aunque ha reconocido que “ya en el piso 25 vi que el infierno había llegado y que solo quedaba sufrir”, el atleta eldense reconoce que “si algo me ha quedado claro es que, si algún año quiero acercarme a los cinco minutos pelados, me lo tendré que tomar mucho más en serio y cambiar bastantes cosas porque creo que puedo”. Eso sí, Dani Osona se muestra satisfecho porque “nadie me quita ya lo vivido, un día en el que competí al lado de los mejores towerrunners y conocí a gente muy top, todo ello rodeado de un ambiente espectacular” aprovechando para dar “mil gracias por todos los apoyos y ánimos que he recibido”.