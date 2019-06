El Nueva Elda logra La Copa Alicante con sus benjamines y cadetes

Dos equipos del C. D. Nueva Elda F. S. se proclamaron el pasado sábado en el pabellón municipal de San Vicente del Raspeig, campeones de La Copa Alicante.

Equipo benjamín del Nueva Elda / Cadena SER

El Nueva Elda – Hyundai AutoFima benjamín que había dejado en la cuneta en la semifinal al San Blas de Sax, tuvo un partido muy complicado ante el C. F. S. Horadada con el que empató a un gol teniendo que recurrir a la tanda de penaltis para levantar el trofeo de campeón.

Del mismo modo, el Nueva Elda – Hyundai AutoFima cadete A, tras eliminar al Torrevieja F. S. en semifinales, logró el título de campeón al vencer por 2-6 al S & C Publicidad Aspe rubricando una magnífica temporada.

Lástima que la jornada no fuera completa porque el equipo juvenil de la División de Honor no pudo certificar su pase a la final de la Copa Federación al caer contra el Elche C. F. S. en el partido que se disputó en el pabellón “Juan Carlos Verdú” de Elda donde perdieron por 3-4 en partido donde los juveniles del Nueva Elda merecieron mejor suerte.