Bien, ya tenemos nuevo ayuntamiento, y no digo nuevo gobierno municipal, porque los jerezanos han decidido darle una nueva oportunidad a quienes con solo 6 concejales (en realidad eran 7 pero el partido con tal de ayudar a caer a su propio gobierno se llevó una a Cádiz), han podido y sabido llegar hasta estas elecciones sin que la situación se deteriorara más de lo que ya estaba. Algún día algún mago nos contará como se han conseguido pagar las nóminas, pero eso ya es pasado.

Ahora toca iniciar una nueva etapa, y la situación de Jerez requiere que todos y cada uno de los 27 miembros de la corporación aporte sus conocimientos para ayudar a crecer a Jerez, y su lealtad para que el necesario avance de la ciudad no encuentre piedras en el camino. No hay elecciones hasta dentro de 4 años, así que tienen no solo la oportunidad, sino también la obligación, de pegarse los 27 una sentada a puerta cerrada, decirse lo que se tengan que decir, y a partir de ahí, unir las mejores ideas y ponerse todos y cada uno a empujar el carro en el mismo sentido. El que sea. Cada uno deberá ceder un poco para acoger lo mejor de otro, pero eso es lo que hace grande la política, y sobre todo a los políticos, y Jerez, hoy más que nunca, necesita de buenos políticos, los mejores, para de una vez por todas dejar de estar asfaltando calles y reponiendo alcorques e ir un paso más allá pensando en el futuro de nuestros jóvenes, incentivando a quien contrate gente, facilitando las cosas a quienes quieran invertir en jerez y abrir una empresa, y mirando el futuro de la ciudad por encima del de cada partido. Dentro de 3 años podrán empezar a pelearse de nuevo, pero ahora toca arremangarse, unirse, pensar en Jerez, y trabajar todos juntos. Y el que no esté por la labor, al menos… ¡que no estorbe!