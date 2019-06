"Aspire sigue pensando en un proyecto a medio y largo plazo en la Cultural"

El todavía vicepresidente de la Cultural y director general de Aspire, Iván Bravo, sale al paso de las especulaciones que parecen alejarle del club leonés tras su presencia en el proceso de compra de la AD Alcorcón. "Es algo a título personal. Aspire solo tiene la mirada puesta en un sitio en España que es la Cultural. Ni ha entrado ni tiene el objetivo de entrar en otro club", señaló al mismo tiempo que abre la puerta del Reino de León porque "nos ha transmitido el Comsejo Superior de Deportes al grupo que hemos adquirido el Alcorcón que no es posible que yo compatibilice ambos cargos. Aspire debe pensar en la persona que me sustituya en la Cultural".

Antes de mirar a la próxima temporada, el dirigente culturalista califica de decepcionante el último ejercicio deportivo porque "todos teníamos la ilusión de ascender, pero creo que hay muchas cosas para entender el resultado, desde el rendimiento de los jugadores, la capacidad del cuerpo técnico de liderar la plantilla, la directiva...Quizá algunas decisiones no fueron acertadas. Nos pesó mucho la confección de la plantilla, pero pocos hubieran dicho que era mala al principio de temporada. Que la Cultural tuviese un presupuesto muy alto está ligado a la decisión que tomamos de que continuasen once jugadores". Todo ello generó, a juicio de Iván Bravo, "un poco de ansiedad, frustración y quizá de no querer disfrutar de una categoría como la Segunda B que, a día de hoy, es en la que la Cultural más años ha estado".

La destitución de Víctor Cea no cambió el guión a media temporada. Esta decisión pretendía "un cambio de estímulo. No fue por la presión de la grada o de los medios. Queríamos generar un plus de ilusión en la plantilla". Ahora Cea sigue en la estructura de Aspire en Doha y para José Manuel Aira está reservado el banquillo del equipo para el curso venidero: "nos gusta comunicar las cosas cuando se han hecho. El entrenador no va a tardar en llegar y será el que entre todos creemos que nos puede acercar a los objetivos".

Muchos son los cometidos sobre los que gira la planificación deportiva en la que Ricar Pozo es el arquitecto, para lo que dispondrá de un presupuesto aún por determinar. Indica Bravo que "no creo mucho en eso de dar cifras públicas, pero Aspire ha hecho apuestas fuertes e incluso con una reducción significativa del presupuesto del equipo, la Cultural debería seguir siendo uno de los equipos de Segunda B con un presupuesto de los altos. Me gustaría que los aficionados lo viesen como la satisfacción de una continuidad. La Academia sigue pensando en un proyecto a medio y largo plazo", sin plazos marcados, asegura su director general: "si el año que viene tampoco se sube, no será una condición para salir de la Cultural. Solo se plantearía otra cosa si se estropean las relaciones o los planes y si no hay reciprocidad entre lo que es León y Aspire, que no haya una ilusión común".

La estructura ya está sufriendo modificaciones en forma de recortes. "Hemos visto que tener una estructura de Segunda no te da grandes ventajas e, incluso, es contraproducente. Por eso hay que volver a una estructura puntera de Segunda B con aspiración de ascender. El hambre de querer llegar nos va a dar más que pensar que nos hemos ganado el derecho de estar ya en Segunda y que todo lo demás no es bueno". Y para volver a crecer considera indispensable el apoyo de la sociedad leonesa: "quizá sí es el momento de que se hagan acciones que sumen de verdad si queremos seguir con un proyecto que ilusione a la gente y represente a la ciudad".

Por último, Bravo valoró la labor de Felipe Llamazares, director general, que seguirá en su cargo porque "la gente que tiene la capacidad, el compromiso y la lealtad con el club siempre suma. Felipe es una figura fundamental para nosotros y no entiendo que parte de las frustraciones del equipo se hayan centrado en él". La Cultural, según sus palabras, se guarda las acciones pertinentes ante los presuntos amaños de partidos que pudieron afectar a su descenso a Segunda B. "Ese tipo de acciones nos gusta hacerlas sin estar bajo los focos", dijo.