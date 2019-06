El Linares se venga del Moralo

Locura máxima. La noche de ayer en el Estadio de Linarejos no puede expresarse con otras palabras. El Linares Deportivo lo volvía a hacer y, en esta ocasión, remontando un 2-0 en contra ante, posiblemente, uno de los mejores equipos de Tercera en defensa, el Moralo CP.

La grada fue clave para llevar en volandas al equipo que, junto a la impecable dirección desde el cuerpo técnico, hizo posible lo imposible sobre el verde. No lo puso fácil, no en vano, el equipo de Diego Merino. De hecho, no fue hasta el 56' de partido cuando se pudo abrir la lata. Una jugada excepcional de Barba, introduciéndose en el área por la izquierda con un regate y disparo posterior para enmarcar, sirvió para recortar distancias.

El Linares tenía encerrado al Moralo que, salvo un par de llegadas, apenas inquietó a Lopito en su portería. Sin embargo el sufrimiento no era negociable y, casi provocando infartos entre la afición, el milagro llegaba con el tanto de Chendo. Era el minuto 94' y quedaban segundos para acabar el descuento.

En la prórroga no hubo goles y el suspense, por tanto, continuó hasta la siempre temida tanda de penaltis. Aquí, el Linares erraba uno de sus lanzamientos (Carmona lo mandaba casi a Santana) pero también los extremeños. En este sentido, el meta azulillo detuvo uno de estos tiros con la punta del pie. El segundo que fallaban fue un balón que Sergio Alonso estrelló en el larguero en la conocida como "muerte súbita". Los nervios eran insoportables pero Chendo, una vez más, empujó la pelota al fondo de la portería con el penalti decisivo. Tras esto llegó la locura, éxtasis, lágrimas de alegría y fiesta, por encima de riñas con jugadores rivales y enfrentamientos producto de los nervios que fueron controlados por la policía.

El Linares está en el bombo para la última ronda del Play Off de ascenso. Cómo posibles oponentes están varios segundos clasificados. Ellos son el Marino de Luanco, Sestao River, La Nucia. Las Rozas, Mallorca B y Villarrubia. También, aunque con menos opciones, cabe la posibilidad de emparejarse con un tercero que quede libre de sus duelos con primeros de grupo. En este paquete entran Alavés B, Alcobendas, Unión Viera y Villarrobledo. Quien sea el adversario, ya sabe que eliminar al Linares Deportivo es una de las tareas más difíciles del fútbol modesto.