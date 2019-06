El calendario escolar de Madrid deja las aulas vacías

Prácticamente no va nadie. Los datos que ha recopilado la FAPA Giner de los Ríos, que agrupa a la mayoría de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunidad de Madrid, lo confirman. El 95% de los alumnos de Bachillerato y el 65% de Educación Secundaria no pasa por clase estos días de junio. Y todo, dicen, es consecuencia del nuevo calendario escolar que el PP impuso en la región hace dos cursos: los exámenes de septiembre ya no existen porque la recuperación de las materias suspensas se hace en junio.

Los docentes con los que ha podido hablar la Cadena SER aseguran que este nuevo calendario les imposibilita prácticamente para dar todo el temario en los días lectivos que les quedan para dar clase. "El curso acaba un mes antes y no damos la mitad del temario, no llegamos. Tenemos más contenidos en menos tiempo", reconoce Ana, profesora de un instituto del sur de la Comunidad. Los alumnos que han aprobado no aparecen por clase y se quedan en casa, según relata esta docente que culpa a las familias por permitirlo pero también y, sobre todo, a las decisiones de la consejería de educación. "Muchas veces tenemos la sensación de que a la consejería se le ocurre una idea y la implementa sin contar con nadie que sepa. Si tenemos que luchar con las familias para ir a una actividad o a una excursión, imagínate convencerlos de que su hijo que lo ha aprobado todo tiene que venir a todo el horario escolar", se queja Ana, que cree que los docentes tienen poca capacidad de maniobra con este calendario. "A veces para evitar que repita el 50% de la clase, tenemos que levantar un poco la mano", apunta.

Quien más pierde es la educación pública. En eso coinciden familias y profesores. La FAPA Giner de los Ríos denuncia que la falta de recursos y de instrucciones claras por parte de la administración hace inviable que la gran mayoría de los centros educativos de secundaria puedan preparar de una manera eficaz una organización adecuada para atender a todo el alumnado, tanto los que han aprobado todas las asignaturas como el que ha suspendido alguna. Según la FAPA, "el cumplimento de los 175 días lectivos para todos alumnos que impone la normativa no se cumplió el año pasado, tampoco se cumplirá este año y, si nadie lo remedia, tampoco se cumplirá el que viene".

La consejería de educación tiene previsto publicar a finales del mes de junio el calendario escolar del próximo curso en el que su intención inicial es mantener los cambios introducidos en esta legislatura. El sindicato Comisiones Obreras ha pedido a la Comunidad de Madrid que evalúe los dos años de aplicación del calendario antes de decidir sobre su prórroga.