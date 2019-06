Almeida impulsará el proyecto olímpico solo si cuenta con un amplio consenso

Primera entrevista en la SER del nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. En La Ventana de Madrid, Almeida ha respondido a Vox después de que su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio anunciara esta mañana que ha suspendido las negociaciones en la Comunidad con el Partido Popular al considerar que esta formación política, está incumpliendo los compromisos adquiridos el pasado viernes a nivel municipal. Almeida niega tal incumplimiento y recuerda que están en plena negociación. "¿Qué incumplimiento puede haber si no ha transcurrido el plazo previsto?

Almeida no descarta que Vox ocupe la presidencia de algún distrito o algún ente y no menciona su entrada en la junta de gobierno, a la que se opone su otro socio, Ciudadanos. "No hemos negado que puede que haya algunas Juntas de Distrito que tengan concejales presidentes de Vox. Y respecto a los entes, lo negociaremos con Vox y me reuniré en breve con Javier Ortega Smith para llevar a cabo esa negociación".

Madrid Central y Gran Vía

El nuevo alcalde de Madrid ha quitado hierro a la posibilidad de soterrar la Gran Vía que se menciona en su acuerdo con Vox. Solo se va a estudiar pero Almeida admite que sería un proyecto muy complicado. Dice el nuevo alcalde de Madrid que va a mantener la configuración actual de carriles de Gran Vía, lo que puede suponer un aumento de la densidad circulatoria durante la moratoria de las sanciones y ha mostrado su compromiso firme con el equilibrio presupuestario. No quiere que Madrid vuelva a ser la ciudad más endeudada de España.

Madrid 2032

Almeida cree que Madrid se merece unos Juegos Olímpicos. Como alcalde le gustaría relanzar el proyecto que ha fracasado en tres ocasiones anteriores. El alcalde de Madrid solo lo intentará nuevamente si cuenta con un amplio consenso del resto de grupos municipales. Cree que sería muy beneficioso para la ciudad y para la marca Madrid.