Guzmán Gómez: "Se puede hacer política desde un gobierno en minoría"

Diálogo y más diálogo. Así se podría definir las primeras declaraciones de Guzmán Gómez frente a los micrófonos de Radio Medina. El ya oficial alcalde de Medina del Campo insiste en la necesidad de hablar con otras formaciones para llegar a acuerdos programáticos. El primer edil lo ha definido como un reto diferente, donde primará la necesidad de llegar a acuerdos puntuales entre las diferentes formaciones políticas hasta llegar al menos a los 11 votos que sacarían adelante presupuestos y otras acciones en las sesiones plenarias. En este sentido, el alcalde ha dejado claro que esto enriquece la labor política y que tiene que existir diálogo sí o sí.

En cuanto a otras cuestiones, Gómez ha declarado que afortunadamente no se produjo el pacto entre PSOE y Medina Primero. No sabe si esto no se materializó porque no había una tercera fuerza que lo apoyara.

Además, Gómez agradece el apoyo de Ciudadanos y lo ha denominado como un fiel reflejo de la nueva política. "Consenso y diálogo", algo que quiere también para el Partido Popular de Medina.

Respecto a Medina Primero, cuenta Gómez que esta formación no ha tenido la suficiente flexibilidad para llegar a un acuerdo con el PP. El reparto de poder tiene que ser secundario, algo que no había visto en el equipo que lidera Olga Mohíno. Incluso propuso que el PP fuese a la oposición llegado el caso, pero en ningún caso iba a estar de acuerdo en gobernar moviendo otros los hilos. Gómez ha contado que incluso llegaron a ofrecer Servicios Sociales a Medina Primero, una de las áreas con mayor partida presupuestaria del Consistorio, pero que las exigencias de este partido eran todavía mayores. No obstante, no cierra la puerta a posibles pactos de gobierno en un futuro.

El alcalde no ha despejado dudas sobre los nombres del nuevo equipo de gobierno, que se conocerá en los próximos días, y donde podrían entrar las concejalas electas de Ciudadanos después de que esta formación diese su apoyo al Partido Popular el pasado sábado en la sesión de investidura.