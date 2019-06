Medina Primero desgrana sus objetivos para la legislatura

Con el objetivo de recuperar Medina del Campo, la formación Medina Primero ha desgranado en la jornada de hoy sus principales líneas estratégicas a desarrollar desde la oposición. Además, han enumerado las propuestas que pusieron encima de la mesa del Partido Popular, dejando claro que eran precisamente eso, propuestas y no exigencias lo que se negoció previamente a la investidura de Guzmán Gómez como alcalde, que ya saben, no contó con el apoyo de Medina Primero.

Las peticiones fueron que dentro del nuevo Ayuntamiento, este no contara con un euro de incremento de la asignación presupuestaria actual, dejando a un lado cargos electos y de confianza que aumentasen la partida existente. Además, querían realizar una auditoría externa que permitiera conocer el estado del Ayuntamiento, esto motivado por la inexistencia de liquidación de los presupuestos prorrogados de 2018. Además, insistían en una tenencia primera de alcaldía y también las áreas de Hacienda, Patrimonio y Publicidad. También han insistido en que parte de las medidas de su programa electoral eran muy baratas. El Partido Popular no estaba por la labor de aceptar esto y solo ofrecía el área de bienestar social. En definitiva, según declaraciones de Mohíno, esta formación no negoció de "igual a igual".

Respecto al futuro de la legislatura, Olga Mohíno deja las puertas abiertas a un futuro pacto de gobierno que diera más estabilidad a Medina. También ha recordado Mohíno que los casi 2000 votantes que depositaron su confianza en Medina Primero merecen su respeto y por ello van a trabajar, dando valor a su actual programa electoral que fue extraído de las respuestas de las encuestas realizadas a los medinenses.