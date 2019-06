En el punto de mira, por Pepe Belmonte

Las cuitas del Ciudadano Castillo

No me digan que no ha sido divertido el largo, larguísimo, fin de semana con la constitución de los gobiernos de los distintos ayuntamientos de la Región de Murcia.

Uniones contra natura, como ha sucedido en Cartagena, y sorpresas de última hora, como la que ha tenido lugar en la ciudad de Lorca, en donde el candidato del Partido Popular se ha quedado compuesto y sin novia. Con dos palmos de narices.

Por no hablar de Ballesta en el Ayuntamiento de Murcia, que sudó tinta china para convencer a Ciudadanos para que le prestara –a cambio de unas cuantas concejalías– sus votos.

Al final, como dejó escrito Alberto Aguirre en un excelente artículo publicado ayer en La Verdad, ha triunfado la “política de los chimpancés”: no gobierna el más grande y el más fuerte, sino el que mejor ha sabido mover sus peones, el que –o la que- ha tenido más habilidad y astucia a la hora de negociar.

Pero, al margen de ello, el auténtico protagonista de la semana ha sido el recién nombrado Presidente de la Asamblea Regional, el Ciudadano Alberto Castillo.

El ex periodista, ahora en su improvisada labor de político, que durante tanto tiempo y con tanta ansiedad ha perseguido, ha estado en el punto de mira de todos los medios de comunicación durante estos días.

Lo cierto es que no ha entrado con buen pie en su nuevo oficio, y lo va a tener muy complicado por varias razones.

Primero, por la buena imagen, muy difícil de superar, que ha dejado su predecesora, Rosa Peñalver.

En segundo lugar, porque Alberto Castillo tiene una bien ganada fama de trepa y de capillitas.

En tercer término, por sus ideas un tanto chabacanas y estrambóticas con su fervorosa defensa de nuestras tradiciones: esa manía suya de fotografiarse al lado de todas las vírgenes, romerías y fiestas, que él, por lo que hemos sabido, ha pregonado hasta casi medio centenar de veces. Casi tanto como Ballesta, lo que no es poco decir.

En cuarto lugar, Alberto Castillo cuenta con un pasado un tanto oscuro y tormentoso que él mismo se ha labrado a base de tuits: sus incendiarias manifestaciones contra Vox y contra el propio Partido Popular del que ahora se ha convertido en su socio incondicional y preferente.

Y, finalmente, no han gustado absolutamente nada –ni a mí, ni a las muchas personas a las que he consultado– ese primer golpe de autoritarismo y esa falta de humildad que ya ha mostrado, recién jurado el cargo, al manifestar, en una entrevista, que no va a consentir ni una palabra más alta que otra en las acaloradas sesiones que nos esperan en la Asamblea Regional.

Ojalá que todos nos equivoquemos y que Alberto Castillo –el Ciudadano Castillo, que se ha opuesto a esa regeneración que tanto pregonaba él mismo– sea la gran sorpresa de la política murciana en los próximos cuatro calentitos años que nos esperan.

Pepe Belmonte