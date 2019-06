La Coordinadora Palentina reclama pensiones justas y su revalorización

La Coordinadora Palentina por la defensa de las pensiones públicas comenzó a manifestarse a principios de marzo de 2018, y a día de hoy continúa reclamando pensiones justas y su revalorización. Creen que “cada vez sube más la edad para las pensiones, los sueldos son menores y las circunstancias van empeorando”. Piden que la gente siga insistiendo y reclamando lo que les pertenece. “En Palencia la asistencia no es demasiada, gracias a las grandes ciudades se consiguen subidas de pensiones, pero queda mucho por hacer y reivindicar”.

Destacan que la pensión mínima debería ser de 900 euros, aunque lo justo fuera que llegaran a los 1.000. Se oponen a que siga subiendo la edad para conseguir una pensión y a los gastos innecesarios como son, según ellos, la iglesia o el ejército. “Hay muchas formas de reducir gastos en cosas que no son importantes en vez de centrarse tanto en un tema como es el de la pensiones. Solo vivirá bien quien tiene dinero, no se preocupan por los pobres”. También reivindican el papel de la mujer en las pensiones. Dicen ser claramente perjudicadas, no solo por los salarios, sino por el tema de las viudas, ya que cobran cifras pésimas.

También tratan de concienciar a la población palentina de que se han equivocado en su voto. “La derecha solo nos perjudica más todavía, la izquierda tiene ideas mucho más abiertas y favorables para nuestros intereses”. Destacan que no se da la importancia necesaria ni se tiene la suficiente solidaridad con los temas sociales.