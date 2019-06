Alzórriz subraya la "determinación" del PSN por liderar un gobierno "progresista y plural"

El secretario de Organización de PSN, Ramón Alzórriz, propone "pasar página" tras la constitución de los ayuntamientos: "Todos los partidos nos podemos sentir agraviados". Preguntado por la razón por la que no apoyaron a los candidatos de Geroa Bai a las alcaldías en Egüés y Zizur, Alzórriz se preguntó "por qué no apoyaron a los socialistas en Burlada, Berriozar, Pamplona, Barañain o Ansoain." Afirmó que el PSN ha sido fiel a su anuncio de que no iban a dar los votos a Navarra+ y tampoco a EH Bildu. A

nte la sesión de apertura de la nueva legislatura en el Parlamento de Navarra el miércoles que viene, el PSN pretende obtener la presidencia de la Cámara y dejar fuera a EH BIldu: "Las negociaciones tienen que ir en buen tono y reflejar en la Mesa del Parlamento la pluralidad del futuro gobierno que pretendemos" con Geroa Bai e Izquierda Ezkerra. Alzórriz dice que "la ciudadanía tiene que estar tranquila y confiada porque va a haber una determinación clara" para dar a Navarra un gobierno progresista y plurarl liderado por el PSN.

Sobre los abucheos a la candidata socialista en Pamplona, Maite Esporrín, que tuvo que salir escoltada del ayuntamiento el sábado por la tarde, Alzórriz calificó el comportamiento de ese grupo de personas como "intolerable" por "intentar amedrentar y achantar a otras fuerzas políticas por una votación libre; no nos vamos a arrodillar ni vamos a pedir perdón por intentar liderar un gobierno progresista y de izquierdas en una ciudad que así lo ha demandado".