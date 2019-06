IDK vuelve a dar calabazas a Europa

El IDK Gipuzkoa ha salido a la palestra para repasar la actualidad del club, entre lo que se encuentra la decisión, dolorosa pero coherente, de renunciar por segundo años seguido a Europa por no contar con la ayuda privada necearia para ese exigente paso. La presidenta, Carmen Muguruza, ha sido la encargada de hacer ese repaso.

-Año bueno en el Gasca. "Lo primero es hacer una valoración y lanzar un mensaje a todos los aficionados, porque podemos decir que ha sido el mejor año en asistencia al pabellón, con algunos partidos en los que hemos superado los 1000 espectadores y el objetivo es lograr esa asistencia más continuada. Queremos que eso continúe, porque hemos notado el calor de los aficionados y ahora nos movemos para conseguir con clubes convenidos y con los colegios, poniendo autobuses para tres clubes del Goierri. En el mes de julio lanzaremos la campaña de abonados. La gente que viene al Gasca se divierte y se identifica con el equipo".

-No a Europa. "Un año más vamos a renunciar a ir a Europa. Las instituciones se han preocupado de nosotras, pero no hemos conseguido la premisa principal que es conseguir un segundo patrocinador del club. Porque creemos que para ir a Europa debe ser de forma equilibrada y todavía no estamos en ese punto. La pata del patrocinio privado no hemos llegado a lo que creemos que necesitamos, a pesar de la preocupación de las instituciones que nos han ofrecido su voluntad para que podamos ir a Europa. Necesitaríamos unos 40.000 euros más para ir a Europa. Necesitamos un apellido para IDK para poder ir a Europa. Las instituciones nos muestran un apoyo absoluto pero no queremos construir un proyecto en el que el 80% de la ayuda para ir a Europa sea pública. Porque si vamos a Europa no queremos que sea para un día".

-Jon Santamaría y la escuela de baloncesto femenino. "En pocos menos hemos asentado las bases de un proyecto muy bonito que va para largo. Hemos formado un grupo de entrenador con el que estamos muy contentos. Ha sido enriquecedor comenzar a pesar de que todavía son pocas niñas. Queremos potenciar el talento de las niñas desde un desarrollo integral, con tema físico y psicológico. Hemos dado pasos para impulsar el talento de Gipuzkoa y hemos dado pasos positivos para estar cerca de los clubes. Hemos hecho tecnificaciones con jugadoras de otros clubes y así impulsar la relación con los clubes. El reto está en darle continuidad este camino que hemos comenzado. Es un proyecto conjunto y los clubes también nos dicen cuáles son sus necesidades".

-La entrenadora Azu Muguruza explica las salidas. "Para nosotros deportivamente hay cambios significativos, y era una jugadora importante por todo lo que representaba. Es verdad que aún no hemos dicho nada con Iulene y en breve podremos decir algo, porque las conversaciones son más largas porque se le han ofrecido varías cosas diferentes y ella es quien tiene que decidir. Y luego está Sara Iparragirre que necesita soltarse un poco porque sentía que jugaba muy agarrotada cuando jugaba en Liga Día y por eso hacemos un acuerdo con Iraurgi para que jugué allí pero hará entrenamientos aquí con nosotros".

-Fichajes. "Se intenta cubrir las bajas que hemos tenido en la plantilla. Laura Garcia lleva siete años jugando Francia y tiene mucho saber estar. Y echando en falta una tiradora que es Craker la jugadora americana de La Seu. Aunque Ellen dio un paso adelante el año pasado. Y en el interior sigue Toch Sarr y hemos fichado a Edwards con opción de tiro y Marita Davidova que viene de hacer buenos números en Liga Femenina 2. En plantilla tendremos solo a nueve jugadores y completaremos con genere muy joven".

-Tipo de equipo. "Siguen cuatro jugadoras del año pasado y no es un perfil de equipo tan diferente. Pero luego hay que juntarlas para tener una idea clara, porque habrá que ir ajustando esas pequeñas cosas que siempre te sorprenden y no sabes hasta que empiezas a entrenar con ellas".

-Claro que pueden darse mal las cosas, pero para eso están los mercados de fichajes. Pero en principio creo que con nueve jugadoras podemos entrenar en condiciones. Con las posibilidades que tenemos hemos intentado traer lo que queremos. Y el hecho de ir a Europa nos condiciona mucho y un montón de jugadoras que hemos intentado fichar no han querido venir al no tener que jugar en Europa".