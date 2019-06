Dulce Pontes, Elvira Lindo y Badi Assad, propuestas del MUSEG 2019

La cuadragésimo cuarta edición del Festival Musical de Segovia (MUSEG) se celebrará del 19 de julio al 3 de agosto con más de una veintena de actuaciones entre las que destacan el concierto de la guitarrista brasileña Badi Assad en la pradera de San Marcos, la performance literario – musical de la dramaturga y narradora Elvira Lindo o el estreno del nuevo espectáculo de la artista portuguesa Dulce Pontes.

El Festival, organizado por la Fundación Don Juan de Borbón, celebra además el cincuenta aniversario de su Semana de Música de Cámara y aprovechará la conmemoración para recordar con un homenaje a la figura de su creador, Francisco de Paula.

Como ya ocurriera en la edición 2018 del Festival, la organización ha querido promover uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, concretamente el nº16, Justicia y Paz.

Para la inauguración del día 19 de julio, la organización ha confirmado la participación del presidente de la Fundación Cultura de Paz y exdirector de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza en un acto que tendrá lugar a los pies del Acueducto.

Con dieciséis días por delante, con una veintena de conciertos tanto en la capital como en la provincia, así como exposición en la Casa de la Lectura, pasarán por el MUSEG el Cuarteto Quiroga, el guitarrista Pavel Steidl o el Orpheus XXI en la capital, y The Soul Research Foundation o The youth Singers of Calgary en la provincia.

Uno de los eventos que más expectación ha generado, además del de la fadista Dulce Pontes que inaugurará espectáculo en Segovia el día 3 de agosto en el Jardín de los Zuloaga, es “Es el niño y la bestia”, una performance literario – musical junto a Linien – Ensenmble que tendrá lugar el día 2 de agosto

Como novedad, la Fundación Don Juan de Borbón propone un abono para ocho conciertos de pago al precio de 60 euros, y establece una fila cero a beneficio de la ONG Accem que destina recursos a la atención y el acompañamiento a las personas en situación o riesgo de exclusión social. Toda la programación del MUSEG y la información sobre la venta de entradas está en la web museg.org