Amplia agenda de actos para la festividad del Corpus Christi

El Consejo General de Hermandades y Cofradías ha puesto a la venta desde este lunes las sillas para la procesión del Corpus Christi 2019. Al precio único de 10 euros por silla -precio al que se le aplicará un 20% de descuento si la compra es anticipada antes del miércoles 19 de junio, inclusive-, estas pueden obtenerse en los lugares y horarios que se indican a continuación:

Lunes, 17 de junio. Los usuarios que ocuparon sillas en 2018 en la Avenida de la Constitución, calle Francos y Placentines (Palacio Arzobispal) y que deseen repetir ubicación este año, pueden adquirir los tickets, previa presentación de los del año pasado, en la oficina de gestión de sillas y palcos en calle Habana 14b (Casa de la Moneda), en horario de 09:00 a 13:00 horas. En el mismo punto de venta pero en horario de 17:00 a 20:00 horas, el público en general que desee sillas en los sitios anteriormente detallados podrá adquirirlas.

Martes, 18 de junio. Los usuarios que ocuparon sillas de Plaza de San Francisco, calle Sierpes, Cerrajería, Cuna y Plaza del Salvador el año anterior y que deseen repetir ubicación este año, pueden adquirir los tickets, previa presentación de los del año pasado, en la oficina de gestión de sillas y palcos en calle Habana 14b (Casa de la Moneda), en horario de 09:00 a 13:00 horas. En el mismo punto de venta y en horario de 17:00 a 20:00 horas, el público en general que desee sillas en los sitios anteriormente detallados podrá adquirirlas.

Miércoles, 19 de junio. A la venta para el público general en la Plaza de San Francisco, en la confluencia con la calle Granada. En horario de 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Jueves, 20 de junio (día del Corpus Christi). A partir de las 08:00 horas, la adquisición de sillas se desarrollará en las diferentes parcelas del recorrido de la procesión.

Concurso de altares, escaparates y balcones

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, abrió el pasado 5 de junio el plazo de inscripción para el concurso de exorno de altares, balcones y escaparates del Corpus Christi de 2019. Al igual que el pasado año, y siguiendo en la línea de trabajo puesta en marcha por el Área de Fiestas Mayores para animar a la participación en este concurso y en esta festividad, se mantiene el servicio de vigilancia para los altares presentados así como la creación de nuevos premios que se estableció en 2017.

Igualmente, y siguiendo en esta misma línea de revitalizar la celebración del Corpus Christi de Sevilla fomentando la participación, se mantiene la ampliación de las calles que pueden participar en este concurso.

El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha señalado que “tal y como nos propusimos al inicio del mandato, seguimos trabajando para revitalizar una de las festividades más importantes de la ciudad como es el Corpus, manteniendo medidas como la del servicio de vigilancia para los altares que el pasado año dio buenos resultados, ya que anima a la participación en este concurso”. Para Cabrera, “el montaje de altares en la vía pública así como el exorno de edificios y establecimientos, son parte fundamental de esta celebración. Por ello, continuamos en la línea que nos hemos marcado de seguir potenciando el Corpus para lo cual contamos, además, con la colaboración de una comisión formada por artistas y comerciantes del centro”.

Los altares presentados estarán situados en las calles del itinerario oficial de la procesión del Corpus, mientras que los escaparates y balcones podrán estar ubicados en el propio recorrido y también en zonas aledañas como Tetuán, Campana, Plaza del Pan, Puente y Pellón o Plaza de la Encarnación. Tanto los altares como los escaparates y balcones deberán contener expresas referencias litúrgicas a la festividad que se celebra, quedando excluidos los que no las contengan.

Al respecto, un total de 39 participantes se han inscrito en el concurso de exorno de altares, balcones y escaparates que organiza el Área de Fiestas Mayores, más del doble que al inicio de este mandato. Este año, celebran el Corpus con la decoración de sus fachadas la Casa Consistorial, el Edificio Laredo, el Banco de España, la Casa de la Provincia, Cajasol, La Caixa, el Arzobispado y, como novedad, el edificio del Servicio Andaluz de Salud.

El montaje de los altares, escaparates y balcones deberá estar concluido antes de las 19.00 horas del miércoles 19 de junio, víspera del Corpus. El desmontaje de los altares no podrá realizarse antes de las 14.00 horas del jueves 20 de junio y tendrá que estar finalizado en el momento en que cese la autorización de ocupación de la vía pública que se haya concedido. En el caso de los balcones, el desmontaje no podrá realizarse antes de las 19.00 horas del jueves 20 de junio y el de los escaparates no se podrá llevar a cabo antes de las 19.00 horas del viernes 21 de junio.

Al igual que el pasado año, el Ayuntamiento dispondrá de un servicio de vigilancia para los altares presentados a concurso, desde las 00.00 hasta las 08.00 horas del día 20 de junio. También se mantiene la creación de segundos premios para todas las categorías. La de altares mantiene, además, hasta cuatro accésits. En concreto, para cada categoría se establecen los siguientes premios:

1. Altares en la calle: 1.000 euros para el primer premio y 500 euros para el segundo. El jurado, además, podrá otorgar hasta cuatro accésits de 300 euros cada uno.

2. Escaparates: 500 euros para el primer premio y 300 para el segundo.

3. Balcones: 500 euros para el premio y 300 el segundo.

Para la concesión de los premios, se tendrán especialmente en consideración los criterios de calidad artística de las instalaciones efímeras en cada una de las modalidades, así como el mantenimiento de los elementos tradicionales en el exorno de altares, escaparates y balcones.

El concurso se desarrollará en dos fases: una primera, en la que se realizará la visita del jurado a los altares, balcones y escaparates inscritos; y una segunda, de deliberación del Jurado y emisión del fallo. Las visitas del jurado tendrán lugar entre las 19:00 horas y las 23:00 horas del día 19 de junio de 2019.

Música, exposiciones y teatro

En torno a una docena de actividades musicales, exposiciones, teatro y visitas guiadas centran la programación organizada con motivo de la festividad del Corpus. Ésta arranca este lunes 17 de junio con la representación del auto sacramental ‘El gran teatro del mundo’ de Calderón de la Barca, a cargo del Círculo Teatral Luisa Vallés. Será a las 20.00 horas en el Círculo Mercantil e Industrial (calle Sierpes, 65).

A esto se suma la exposición ‘Junio Eucarístico. Carteles pictóricos’ que está organizada por el Consejo General de Hermandades y Cofradías y La Caixa y que desde el día 10 ya se puede ver en la sede de La Caixa de la calle Sierpes, donde permanecerá hasta el 23 de junio. También hasta el próximo 23 de junio se puede visitar en la sede del Círculo Mercantil e Industrial la exposición ‘Oliva, luz de un pueblo’ sobre la Hermandad de la Oliva de Salteras.

Ya este martes, 18 de junio, se inaugura en la Casa Consistorial la exposición de fotografía, pintura y escultura ‘Juan Martínez Montañés. Pasión y sentimiento’ que se podrá visitar hasta el 29 de junio y que organiza el Ayuntamiento de Sevilla. Esta muestra, comisariada por la pintora Elena Montero, se celebra con motivo del 450º aniversario del nacimiento del imaginero y cuenta con la participación de un total de 45 destacados artistas del mundo de la pintura, la escultura y la fotografía que van a rendir tributo a la figura de Martínez Montañés interpretando su obra desde su propia vivencia y visión. La exposición se podrá visitar en horario de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30, de lunes a viernes y los sábados de 10:30 a 13:30 horas.

También el martes 18 de junio arrancan los pasacalles de las bandas pertenecientes al Consejo de Bandas de Sevilla, que realizarán a partir de las 20:30 horas el siguiente itinerario: Plaza de la Encarnación, Puente y Pellón, Lineros, Plaza del Pan, Plaza del Triunfo, Avenida de la Constitución, Plaza Nueva, Tetuán y Plaza de la Magdalena. Serán, en concreto, las bandas de la Centuria Romana Macarena Juvenil, la Agrupación Musical María Santísima del Rocío y la Banda de Nuestra Señora del Sol. Posteriormente, se celebrará un concierto en la Plaza de San Francisco a partir de las 21:30 horas con la Banda de Nuestra Señora del Sol, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención y la Banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas.

Por su parte, la Hermandad de Pasión celebra desde este día sus Jornadas Sacramentales de las vísperas del Corpus que, un año más, se celebrarán en el Patio de los Naranjos de la Iglesia Colegial del Divino Salvador El martes actúan la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos) a las 21:00 horas y el Coro de la Hermandad de los Panaderos a las 22:30. El miércoles, a las mismas horas, lo harán la Agrupación Musical de La Redención y el Coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla. Y el jueves, a las 13:00 horas, culmina con un concierto de la Banda de Cornetas y Tambores San Juan Evangelista.

También la Hermandad del Gran Poder ha organizado para este martes, a las 21:15 horas, en su Basílica el IV Concierto Espiritual, como preparación a la celebración del Corpus Christi. El acto conjugará la palabra y la música, con reflexiones a cargo de Adrián Ríos Bailón, párroco de San Juan Pablo II, con piezas musicales en torno a la Eucaristía, interpretadas al órgano y por la coral dirigida por Pedro Luengo Gutiérrez, organista del citado templo basilical.

El miércoles 19 de junio, víspera del Corpus, la programación de actividades se intensifica con otros dos pasacalles de bandas del Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla. A partir de las 20:30, las bandas de la Centuria Romana Macarena y San Juan Evangelista realizarán el siguiente recorrido: Plaza del Cristo de Burgos, Sales y Ferré, Boteros, Odreros, Alfalfa, Ángel María Camacho, Cuesta del Rosario, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero y Plaza del Salvador. Las bandas del Santísimo Cristo de la Sangre y la Juvenil del Santísimo Cristo de las Tres Caídas discurrirán desde las 21:30 horas por el siguiente itinerario: Plaza de la Magdalena, Rioja, Tetuán, Plaza Nueva, Avenida de la Constitución y Puerta de Jerez.

A partir de las 21:00 horas, tendrá lugar en la Plaza de San Francisco el tradicional concierto de la víspera del Corpus en Sevilla a cargo de la Banda Sinfónica Municipal, bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan. Con el título ‘El hombre y la Ciudad’, el programa ofrecerá en esta ocasión una variada interpretación de diferentes géneros.

Antes, a partir de las 18:30 horas, tendrá lugar el Bando anunciador de la procesión del Corpus Christi a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Esencia, que partirá desde la Parroquia del Sagrario de la Catedral, cubriendo el siguiente itinerario: Avd. de la Constitución, Plaza de San Francisco, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Plaza del Salvador, Villegas, Francos, Argote de Molina, Alemanes y Plaza Virgen de los Reyes.

La música seguirá centrando la jornada ya que partir de las 22:00 horas, tendrá lugar otro concierto en la Plaza Virgen de los Reyes a cargo de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud. Se completa la agenda con un concierto de la Coral del Círculo Mercantil a las 21.00 en la sede de esta entidad, así como con la sesión de puertas abiertas de la Catedral para visitar los pasos del Corpus a partir de las 19.30 horas.

Además, el miércoles se realizará a partir de las 19:00 horas el programa de visitas guiadas gratuitas a los altares, balcones y escaparates organizadas por el Distrito Casco Antiguo. Además, desde el Área de Fiestas Mayores se ha editado un tríptico con todas las actividades para facilitar la información sobre la programación de actividades.

Procesiones de la Hiniesta Gloriosa y el Señor de la Sagrada Cena

Además, cumpliendo la tradición de cada año, la Hiniesta Gloriosa y el Señor de la Sagrada Cena saldrán a la calle desde sus templos para presidir, respectivamente, el altar de la Plaza de San Francisco y el del Palacio Arzobispal.

La Hiniesta Gloriosa, con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Mairena del Alcor, saldrá desde la Parroquia de San Julián el miércoles a las 19:50 horas, yendo por: Plaza de San Julián, Madre Dolores Márquez, Puerta de Córdoba, Morera, Fray Diego de Cádiz, Plaza del Pumarejo, Relator, Feria, Cruz Verde, Correduría, Amor de Dios, Tarifa, Sta. María de Gracia, Campana, Sierpes y Plaza de San Francisco sobre la medianoche.

El regreso será el jueves a partir de las 20:00 horas. En esta ocasión, el cortejo irá por: Plaza de San Francisco, Entrecárceles, Álvarez Quintero, Plaza del Salvador, Villegas, Cuesta del Rosario, Angel Maria Camacho, Plaza de la Alfalfa, San Juan, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel, Bustos Tavera, San Marcos, San Luis, Duque de Montemar, Sorda, Macasta y San Julián sobre las 00:30 horas.

Por su parte, el Señor de la Sagrada Cena saldrá desde la Iglesia de Los Terceros el mismo jueves, día del Corpus, a las 06:30 horas. Con el acompañamiento musical de la Escolanía de María Auxiliadora y el grupo de cámara de la Banda de Cornetas y Tambores de Las Cigarreras, el cortejo irá por: Sol, Capataz Manuel Santiago, Alhóndiga, Plaza de San Leandro, Zamudio, Plaza San Ildefonso, Boteros, Odreros, Jesus de las Tres Caídas, Cuesta del Rosario, Francos, Placentines, Argote de Molina, Alemanes, Cardenal Amigo Vallejo y Palacio Arzobispal.

El regreso a Los Terceros, ya con la música al completo de la Banda de Cornetas y Tambores de Las Cigarreras, comenzará minutos después de que concluya la procesión del Corpus, sobre las 12:15 horas. En este caso, el recorrido será Cardenal Carlos Amigo, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel, Gerona, Capataz Manuel Santiago, Plaza de los Terceros y Sol, estando prevista la entrada sobre las 15:30 horas.