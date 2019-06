Coses que podem (i deuríem) fer

Tirar les tovalletes al fem i mai al vàter. Per què? Perquè soles la neteja del col·lector nord de València ha costat 10 milions d'euros. Perquè són un problema ja en barrancs. I perquè és una "guarrada". Tovalletes, palets d'eixos de les orelles... així fins a sis mil tones de "merda"... Perdó per l'expressió. I tot per no tirar al fem allò que mai hauria d'anar al vàter.