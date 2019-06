Limarse los talones en casa puede ser perjudicial para los pies

Limarse los talones en casa puede resultar perjudicial para la salud de los pies, ya que en ocasiones la presencia de callos o hiperqueratosis no responden solo a una falta de hidratación de la zona, sino que pueden esconder alguna patología y limar la zona puede agravarla. Así lo subrayó este lunes la presidenta del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (Icopcv), Maite García, a través de un comunicado en el que precisó que, bajo la apariencia de un callo o una zona deshidratada de la piel, “puede esconderse alguna patología que haya producido ese exceso de piel en la zona”.

“Por eso, si se elimina de forma particular con una de las limas que podemos comprar en cualquier supermercado o farmacia, no solo no se estará solucionando el problema, sino que se podrá agravar”, agregó.

Las queratosis, hiperqueratosis o “callos” son una alteración en la que se produce un engrosamiento de la capa córnea de la piel y están motivadas por una agresión externa como el roce de un calzado inadecuado o la presión en la zona por algún desequilibrio en el tipo de pisada, explicó García, al tiempo que insistió en que este tipo de alteraciones de la piel suponen una patología que requiere ser diagnosticada para conocer su origen y aplicar el tratamiento más adecuado.

Tras resaltar que una buena rutina de hidratación diaria que mantenga la piel flexible y nutrida resulta fundamental, hizo hincapié en que las grietas pueden esconder enfermedades de la piel como eccemas, psoriasis o tiñas y, en este caso, limar estas zonas es “muy contraproducente porque podrían agravar la patología”, por lo que apostó por la aplicación de ungüentos específicos que traten la dolencia.

El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana subrayó la importancia de que cualquier alteración de la piel sea examinada y tratada por un profesional especialista en el pie.