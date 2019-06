Vuelve el festival "Serenates" con 14 noches de conciertos en el Centre Cultural La Nau

El festival ‘Serenates’, que organizan la Universitat de València y el Institut Valencià de Cultura, se celebrará del 24 de junio al 7 de julio en el Centre Cultural La Nau. La 32ª edición del festival, con un programa de 14 noches de conciertos, coincide este año con el 20º cumpleaños de la rehabilitación del edificio histórico de la Universitat y su reapertura como centro cultural.



La Nau es así el marco de un festival musical de verano nocturno consolidado ya en la ciudad de València, que dedica su programación principalmente a la música compuesta e interpretada por músicos valencianos, con un especial protagonismo de los artistas más jóvenes.



A lo largo de su trayectoria, ‘Serenates’ ha obtenido un éxito rotundo y cada año cuenta con más entidades colaboradoras, así como nuevas incorporaciones. En esta edición, participan en el festival el Ayuntamiento de València, la Diputación de Valencia, el Palau de la Música de València, la EASD (Escuela de Arte y Superior de Diseño), la Fundació Banc Sabadell y la Fundación Bancaja.



El vicerrector Antonio Ariño ha definido ‘Serenates’ como una “miscelánea, un festival ecléctico” con tres particularidades: “Es una celebración, porque en 2019 conmemoramos 520 años de historia de este edificio; es innovación y formación, porque presentamos dos producciones propias, con la apertura del festival a cargo del Grup de Dansa y la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València con el espectáculo ‘4’ y el Orfeó Universitari de València con ‘African Passion by JS BACH’ que estrenará el 30 de junio; y es divulgación de la música valenciana, porque tradicionalmente ‘Serenates’ ha apostado por la promoción de los trabajos de músicos valencianos”.



Y es que ‘Serenates’ es un festival que ofrece una programación ecléctica abordando varios estilos musicales, desde el Renacimiento hasta el estreno contemporáneo, pasando por música de autor, música popular y todo tipo de agrupaciones musicales.



Otra característica distintiva del festival es la formación, creación e innovación. Así, ‘Serenates’ estrenará dos producciones propias: el espectáculo ‘4’ a cargo de la Orquestra Filharmònica y el Grup de Dansa de la Universitat de València, y ‘African Passion by JS BACH’ con la participación del Orfeó Universitari de València.



La participación de artistas jóvenes es una de las principales singularidades de este festival (más del 80% de los artistas son menores de 26 años). Entre estos, se encuentran los componentes de la Coral Allegro ONCE València, una apuesta de ‘Serenates’ por la inclusión de la diversidad funcional. Por otro lado, más del 60% de participantes son mujeres, superando de este modo el criterio de paridad.



La 32ª edición de ‘Serenates’ prevé la asistencia de 4.500 personas a la totalidad de los conciertos, que tendrán lugar en el espacio emblemático del Centre Cultural La Nau –el edificio histórico de la Universitat de València y la plaza del Patriarca– y en los que intervendrán cerca de 330 artistas. No en vano, la música es una de las señales de identidad del pueblo valenciano.

Los conciertos, desde el 24 de junio hasta el 4 de julio, serán a las 22:30 horas, en el Claustro del Centre Cultural La Nau, y las entradas, a un precio simbólico de tres euros, se pueden adquirir en la página web http://www.latenda.es/entrades. Las actuaciones de los días 5, 6 y 7 de julio tendrán lugar en la plaza del Patriarca, dentro de la Gran Feria de València.