"Los concejales de Cs son personas sensatas y razonables, creo que vamos a funcionar bien como Gobierno"

Tras saludar a los funcionarios municipales y firmar algunos documentos, Alberto Rojo ha pasado por los estudios de SER Guadalajara para ofrecer su primera entrevista como alcalde de la ciudad. Antes había clausurado el Maratón de los Cuentos, su primer acto oficial, donde dice que empezó a notar la ilusión de la gente. "Se notaba que la gente quería cambio, y no lo digo solo por mi persona. La ciudad está esperando un cambio".

Para conseguir ese cambio tiene 4 años por delante en los que gobernará con el apoyo de los 3 concejales de Ciudadanos, los mismos que le han permitido llegar a la Alcaldía. "Lo dije antes de empezar la campaña y me reitero. Creo que Rafael Pérez-Borda y los otros dos concejales son personas sensatas y razonables, que quieren a Guadalajara, y creo que vamos a empatizar y funcionar bien. Cada uno tendrá sus áreas, pero quiero que funcionemos como grupo, como equipo de Gobierno".

En los próximos días realizará el reparto de concejalías y empezarán a gestionar los 76 puntos del acuerdo que han firmado con la formación naranja. "Hasta ahora hemos hablado de documentos, de programa. Hemos firmado un acuerdo de mínimos, una hoja de ruta, pero estoy seguro de que haremos muchas cosas más de las que hemos incluido en ese documento".

Una de las prioridades, asegura, está en los Presupuestos (los de 2019 aún no están aprobados). "Nuestra voluntad es dar estabilidad presupuestaria al Ayuntamiento. Tenemos que hablar con los funcionarios para saber si llegamos a aprobar unos para 2019. Si es posible, lo haremos. Y si no es posible, nos comprometemos a tener las cuentas de 2020 aprobadas para que puedan aplicarse desde el primer día".

Al margen de los temas monetarios, hay otros asuntos prioritarios para los que Rojo reclama un poco de paciencia. "Lo he dicho desde el primer día, tras 12 años de Gobierno del PP esto no se cambia de un día para otro. No me va a temblar el pulso para cambiar las cosas que sean necesarias para mejorar la ciudad, pero las decisiones se toman mejor después de escuchar a las personas, y para eso hace falta algo de tiempo".

Lo que sí promete, desde el primer día, es dedicarse al cien por cien al Ayuntamiento de Guadalajara. "Lo he dicho por activa y por pasiva. Mañana cesaré como delegado de la Junta en la provincia y mi única ocupación, que no es poca, será la ciudad de Guadalajara".