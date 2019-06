Ramírez: La UD Las Palmas tendrá un presupuesto de siete millones y medio de euros

El presidente recordó que el presupuesto de esta temporada era uno de los más altos de la categoría, pero que eso no lo es todo. Reconoció que no se detectaron las carencias del equipo durante la temporada. Calificó la competición de terrible ante el hecho de no conseguir el objetivo del ascenso. Ramírez valoró de manera positiva que la supervivencia en la categoría se consiguiera antes de tiempo, pero dejó claro que era el objetivo menor de la temporada.

El presupuesto de la próxima temporada será de siete millones y medio, un presupuesto que dará para competir en la categoría. El máximo mandatario indicó que todos los jugadores del equipo cuentan para Pepe Mel, pero tendrán que ajustar sus salarios al techo económico y que algunos jugadores, si llegan ofertas serán vendidos, aunque Cala abandonará el club. Los canteranos, Cedrés, Josep, kIrian y Espiau tendrán ficha profesional la próxima temporada.

En referencia a David García y a Momo explicó que no está descartado que continúen en el equipo porque el propio Mel cuenta con ellos. Por otra parte, en cuanto al divorcio con la afición destacó que han mantenido conversaciones con peñas para arreglar esa distancia entre club y afición.

Toni Otero seguirá al frente de la Secretaría Técnica, y el objetivo del club es disponer de 22 jugadores para la próxima campaña, pero habrá 24 si Momo y David García siguen en la plantilla.