José Luis Pérez Viú, de Ciudadanos, logra la alcaldía de Villaviciosa de Odón

En Villaviciosa de Odón la alcaldía ha ido a parar a manos de la tercera fuerza en las elecciones municipales, Ciudadanos. Su candidato, José Luis Pérez Viú, ha sido investido gracias a los votos de su propio partido (tres), Vox (cinco), PSOE (tres), la Agrupación de Vecinos por Villaviciosa y Más Madrid (ambos con uno). Todos los grupos, salvo IU, impidieron que la popular Pilar Martínez se hiciera con el cargo.

El nuevo alcalde ha querido agradecer en primer lugar la confianza depositada por los vecinos en su formación política, así como a los demás grupos políticos del consistorio a los que ha pedido "avanzar hacia el futuro a través del diálogo y del consenso para hacer de Villaviciosa un referente de bienestar".

Pérez Viú ha señalado que "es momento de gobernar centrados en solucionar los problemas reales de los ciudadanos y mirar al futuro con la ambición de impulsar nuestra ciudad y ponerla a la vanguardia de la Comunidad de Madrid".

El regidor de Ciudadanos ha manifestado su apuesta por "el impulso de la actividad económica, el fomento del empleo y del comercio local, sin perder de vista la sostenibilidad y el respecto al medio ambiente". El regidor de la formación naranja ha puesto el foco en las personas en situación vulnerable y ha asegurado que "las políticas sociales serán uno de los ejes fundamentales del gobierno".

Desde el Partido Popular de Villaviciosa de Odón, han asegurado que esto es "simple y llanamente una coalición negativa, una coalición de todos contra el PP de Villaviciosa".

Pilar Martínez, la candidata del Partido Popular de Villaviciosa de Odón ha señalado que "las coaliciones negativas no suelen ser duraderas a no ser que un interés oculto les sirva como basamento. Ese interés no les quepa la menor duda de que tarde o temprano emergerá".