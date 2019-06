La selección española elige Fuenlabrada

La Federación española de baloncesto (FEB) ha elegido Fuenlabrada para ultima la preparación de dos de las selecciones que compiten en Eurobasket este verano: primero la absoluta femenina disputará dos amistosos antes de la cita de Letonia y Serbia y la sub20 (con Osas Ehigiator) desarrollará la última parte de su preparación para Tel Aviv (Israel).

Primeramente el combinado de Lucas Mondelo ha elegido ya a sus doce jugadoras (Silvia Domínguez, Cristina Ouviña, Laia Palau, Queralt Casas, Anna Cruz, Andrea Vilaró, María Pina, Marta Xargay, Tamara Abalde, Laura Gil, Astou Ndour y Laura Nicholls) para el Eurobasket de Letonia y Serbia, que comenzará el próximo 27 de junio y que finalizará el 7 de julio.

España se enfrentará en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada a Suecia el viernes 21 (21:00 horas) y el domingo 23 (21:00 horas), disputará contra Gran Bretaña el último choque previo antes de que de comienzo del torneo. Hasta el momento, la Selección ha registrado un balance de tres victorias (Letonia, Turquía y Bélgica) y una derrota (ante Rusia) en esta Gira de 2019.

En el caso de los sub20 los de Joaquín Prado ya han tenido una primera concentración previa al torneo que se jugará en Tel-Aviv (13 al 21 de julio), y vendrán al Fernando Martín de Fuenlabrada para realizar la fase final de la preparación en la que el seleccionador decidirá la lista definitiva de los doce jugadores que representarán a España. Allí luchará por estar el canterano fuenlabreño Osas Ehigiator que ya ha jugado tres europeos (sub 16, sub 17 y sub 18) y dos mundiales (sub 17 y sub 19).

El pivot ha estado cedido a La Antigua C.B. Tormes durante esta temporada y “ha seguido creciendo en los diferentes aspectos del juego terminando el curso con la alegría de poder disputar minutos con el Montakit Fuenlabrada y con la posibilidad de repetir la experiencia de jugar un eurobasket sub 20, siempre y cuando pase el último corte de descartes antes de la convocatoria final”, explica el club en un comunicado.