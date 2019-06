El servicio de mediación no logra aliviar sobrecarga de trabajo en los juzgados

Hace más de un año que Soria incorporó el servicio de mediación como método alternativo al judicial a la hora de resolver conflictos y así evitar el bloqueo de la justicia. Sin embargo, según Comisiones Obreras, no se está logrando el objetivo.

Existen diferentes tipos de casos en los que se ha probado que este instrumento es válido antes de llegar a un procedimiento judicial, como conflictos en ámbitos familiares, casos en materia penal que tienen que ver con la justicia restaurativa, conflictos de personas que están obligadas como comuneros, colindantes, o división de herencias.

Sin embargo, según el responsable sindical del área de justicia de Comisiones Obreras, Javier Sanz “no está logrando que baje el volumen y la sobrecarga de trabajo en los juzgados, tal y como muestran las estadísticas”.

La mediación trata de conseguir acuerdos entre las partes de un conflicto, como lo hace el juez de paz en los pequeños municipios, para que no se abra un procedimiento judicial. No obstante, no está evitando la paralización de los organismos oficiales.