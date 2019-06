Los dirigentes de PP y PSOE coinciden en que el pacto de El Burgo de Osma es entre personas

Pocas veces pactan PSOE y PP para conseguir un acuerdo de gobernabilidad y menos aún para repartirse un sillón de alcaldía al 50% de la legislatura como ha ocurrido en El Burgo de Osma. Tanto el secretario del PSOE, Luis Rey, como la Presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, coinciden en que no es un pacto de partidos, sino un acuerdo de personas. “Al votante del PSOE habrá que explicarle que esos acuerdos se producen en el ámbito personal, que nadie se asuste”, explica Rey quien insiste en que el PSOE no va a cambiar su ideología.

De Gregorio ha declarado a la Cadena Ser que “es un pacto de personas, no de partidos porque en las municipales se vota a las personas”. La Presidenta del PP ha negado que este pacto sea consecuencia de su rivalidad con Antonio Pardo quien logró la mayoría simple. “No tengo enfrentamientos con Pardo”, ha dicho la Presidenta.

Despejada la duda de los ayuntamientos, ahora queda la Diputación. En principio, con el acuerdo burgense, todo parece indicar que el PSOE podrá mantener el gobierno de la institución provincial. Sin embargo hay una puerta abierta al pacto del bloque de derechas porque la PPSO estaría dispuesta a negociar con el PP si no participa la presidenta en las reuniones. De Gregorio acepta esa condición: “si no tengo que estar en la negociación, no estaré”.