Más de 60 castellanomanchegos han cobrado su pensión una vez fallecidos

El Tribunal de Cuentas ha detectado que 64 pensionistas de la región han estado cobrando sus prestaciones no contributivas después de muertos. Las cantidades mal cobradas ascienden a algo más de 100.000 euros. Lo dice un informe publicado por este ente presidido por María José de la Fuente y de la Calle.

El organismo fiscalizador asegura que 64 castellanomanchegos siguieron cobrando su pensión no contributiva una vez fallecidos. El dato lo ha obtenido de cruzar la información del INE de fallecidos con las nóminas emitidas entre diciembre de 2015 y diciembre de 2018. De estos 64 fallecidos, más de la mitad cobraron sus pensiones un mes o dos más una vez muertos.

Es un retraso que se considera normal. Lo que no es tan normal son los 14 casos de personas que han fallecido y han sido cobrando sus pensiones seis o más meses más. Y hasta hay un caso de más de un año: de Toledo. Son 6.618 euros pendientes de recuperar. El Tribunal de Cuentas da un tirón de orejas también a la Dirección Provincial de la Seguridad Social porque desde 2012 no realizar revisiones anuales. Precisamente estos 6.618 euros son los únicos que no se han recuperado. El resto sí que se han conseguido recuperar: 98.027 euros.