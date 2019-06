Las claves del reparto de carteras entre PNV y PSE en el Ayuntamiento de Vitoria

En el primer día laborable tras la constitución del Ayuntamiento de Vitoria, PNV y PSE han anunciado su coalición de gobierno para los próximos 4 años. Todavía no hay firmado un programa de gobierno y no han decidido qué concejales dirigirán las distintas áreas de la Corporación, pero los dos partidos han alcanzado un acuerdo sobre el reparto de los departamentos municipales. El alcalde Gorka Urtaran y la portavoz socialista Maider Etxebarria han explicado los detalles del acuerdo. Estas son algunas de las claves:

1. El PNV mantiene los principales centros del poder en el Ayuntamiento

Hay departamentos en el Ayuntamiento sobre los que gira buena parte de la actividad municipal y de la influencia en las grandes decisiones de la ciudad. La mayor parte de esos departamentos quedan en manos del PNV como ya ocurría en la anterior legislatura. Por ejemplo, Hacienda, Urbanismo, Espacio Público y Movilidad. El PNV va a controlar así la caja del Consistorio, las decisiones urbanísticas, las obras de reformas de las calles y los cambios que se aventuran en Vitoria con la revisión del Plan de Movilidad Sostenible. Como novedad, el nuevo Ayuntamiento ha incluido Urbanismo y Medio Ambiente bajo una denominación más acorde con los nuevos tiempos: Territorio y Acción por el Clima.

2. El PSE aumenta su influencia en el Gobierno municipal

Los socialistas han tenido un acuerdo mucho más satisfactorio que el de hace tres años cuando el PSE entró en el Gobierno de Urtaran. Lo hizo con la legislatura arrancada. No se habían atrevido a hacerlo desde el primer minuto por la influencia que EH Bildu había tenido en el desalojo de Maroto y la designación de Urtaran como alcalde de Vitoria. Aquella situación no les permitió negociar adecuadamente sus bazas. Esta vez ha sido diferente. Echando un vistazo a los presupuestos municipales, el PSE gestionaba menos de 50 millones de euros -sin contar las nóminas de los funcionarios- del presupuesto municipal. Ahora esa cifra supera ampliamente los 110 millones de euros (en todo caso el PNV domina un montante económico mucho mayor). En manos socialistas continúan Políticas Sociales, Cultura, o Seguridad Ciudadana (sin la gestión del tráfico que pasa a manos del PNV). La principal novedad es que los socialistas gestionarán un amplio departamento que recoge Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, que hasta ahora estaba bajo el paraguas del PNV, y que es muy probable que sea dirigido por la portavoz del PSE, Maider Etxebarria. Los socialistas además incorporan a sus órganos de influencia la presidencia de AMVISA y la gestión del polígono de Júndiz.

3. La ampliación de Mendizorroza, en manos exclusivas del PNV

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha marcado como uno de sus grandes proyectos para su nuevo mandato la ampliación del campo de fútbol de Mendizorroza. Hasta ahora, ese proyecto se había movido entre áreas gobernadas por el PSE (Deportes) y el PNV (Hacienda y Urbanismo). A partir de ahora, toda la gestión del proyecto queda en manos del PNV que esta legislatura va a gestionar el área de Deportes. Este proyecto reclamado por Josean Querejeta estará en manos de su principal valedor dentro del Ayuntamiento: el PNV. Los socialistas habían hecho públicas una serie de condiciones para apoyar la ampliación pero ya no tendrán la influencia de la pasada legislatura.

4. ¿Y el Auditorio de La Senda?

Otro de los grandes proyectos de Urtaran es el Auditorio de la Senda. El Auditorio es un equipamiento cultural y Cultura está en manos del PSE. La portavoz del PSE, Maider Etxebarria, afirmó en campaña que "el Auditorio del PNV no es prioritario". En la comparecencia de este lunes, Etxebarria no ha mencionado al Auditorio pero sí ha señalado que la prioridad de su partido va a ser la reforma del Teatro Principal. ¿Quién gestionará dentro del Ayuntamiento el impulso del Auditorio? No ha quedado claro. "Puede ser Cultura o puede ser Urbanismo, una cosa es el proyecto y otra la gestión, o pueden ser los dos", ha explicado el alcalde. En todo caso, según publicó El Correo, tres días después de ganar las elecciones, el alcalde contactó con el arquitecto Bayón para "anunciarle su intención de trabajar en el equipamiento de La Senda". El Auditorio es uno de los puntales de los planes de Urtaran y, a buen seguro, será el PNV quién lleve la iniciativa en este proyecto.

ASÍ ES EL GOBIERNO DE COALICIÓN PNV-PSE EN VITORIA DEPARTAMENTOS EN MANOS DEL PNV Alcaldía (incluye Igualdad, Convivencia, Diversidad, Juventud y Euskera) Hacienda Recursos Humanos (antes conocido como Función Pública) Territorio y Acción por el Clima (incluye Urbanismo y Medio Ambiente) Movilidad y Espacio Público Deporte y Salud TUVISA, Centro de Estudios Ambientales y Ensanche 21 DEPARTAMENTOS EN MANOS DEL PSE Seguridad Ciudadana Cultura y Educación Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia Participación Ciudadana, Centros Cívicos y Transparencia Administración municipal Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo AMVISA, GILSA, Escuela de Música Luis Aramburu y el Conservatorio de Danza José Uruñuela