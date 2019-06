Asumiendo labores de gobierno lo que queremos es que Aranda mejore

Ciudadanos considera que el incremento de votos recibido en las pasadas elecciones municipales, que ha reforzado su grupo municipal con un concejal más, respalda su decisión de asumir tareas de gobierno en el presente mandato. Lo ha dicho en Radio Aranda su actual portavoz, Francisco Martín Hontoria, quien asegura que igualmente podían haber gobernado con el PSOE con el que también mantuvieron conversaciones, pero recordó que el planteamiento de su partido desde el principio estuvo claro: tener como socio prioritario al PP.

En el pacto con los populares Ciudadanos ha optado por asumir las áreas cuya gestión mejor se adapta a la preparación profesional y experiencia municipal de sus concejales, como son los departamentos económicos y de gestión interna. “Asumiendo estas concejalías lo que queremos es que Aranda mejore” ha asegurado su concejal y cabeza de lista.

Francisco Martín Hontoria elude hablar de veto para definir su imposición de no compartir tareas de gobierno con VOX, aunque reconoce que es una condición que ha puesto sobre la mesa para llegar a un acuerdo con el PP. Dice que es una exigencia que tiene como fin evitar el conflicto que podría generarse de manera continúa si tuvieran que acordar medidas de gobierno con un partido con el que insiste en que tienen muchas diferencias. Pese a que es conocedor de que VOX insiste en asumir parcelas de gestión municipal asegura que la decisión de Ciudadanos de no compartir gobierno con ellos es definitiva. Sin embargo no le molesta compartir con estos concejales Junta de Gobierno. Martín Hontoria minimiza el papel de este órgano en la gestión municipal ya que asegura que no hace labores de gobierno propiamente dicho. “La Junta de Gobierno tiene de gobierno el nombre, porque los asuntos llegan prácticamente ventilados de las comisiones informativas y de las áreas de gestión del ayuntamiento”

Al contrario que lo expresado por la alcaldesa Martín Hontoria niega que hayan existido injerencias en la negociación de Aranda por parte de niveles superiores de los partidos. Reconoce que les ha molestado lo que ha calificado como “ruido exterior” pero asegura que en ningún momento Ciudadanos se ha visto condicionado por él en ninguna de las decisiones que ha tomado.