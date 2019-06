"No hay nada que ocultar"

El juzgado número uno de Aranda ha reanudado el proceso de investigación del asunto PROINCOVE esta mañana con la declaración como testigo de Eusebio Martín, en virtud de sus responsabilidades como concejal de Urbanismo durante una parte del proceso que desembocó en la indemnización millonaria que por sentencia judicial ha tenido que pagar el ayuntamiento de Aranda a la mencionada firma por la expropiación irregular de unos terrenos en la ribera del río Arandilla. Se trata de un proceso que promovió Podemos primero ante la Fiscalía Provincial y después ante la Fiscalía Anticorrupción que recogió el guante y ordenó el inicio de esta investigación judicial.

A su salida del juzgado Martín ha aclarado que el origen de esta polémica es previa a su periodo al frente de la concejalía de Obras. Asegura que tuvo conocimiento del asunto cuando asumió el cargo en 2007, pese a que el titular de los terrenos había comunicado al ayuntamiento dos años antes la existencia de irregularidades en unos terrenos que eran de su propiedad, sin que su reclamación tuviera respuesta en todo ese tiempo. Por el contrario Martín asegura que en cuanto tuvo conocimiento de la mencionada carta se puso en marcha el procedimiento administrativo correspondiente.

Aunque el ex concejal no ha entrado en detalles de las preguntas que le han sido planteadas por las partes concurrentes sí ha asegurado que ha contestado a todas las cuestiones porque no tiene nada que ocultar y defiende la total transparencia en esta asunto.