Malestar de los jueces con Delia Losa por el "caso Sheila"

Malestar de los jueces con la delegada del Gobierno, Delia Losa, que calificó de “concluyente” el último informe de la Guardia Civil sobre el asesinato de la joven de Cerredo, Sheila Barrero. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, se mostró muy crítico con la delegada, cuyas declaraciones calificó de “imprudentes” y considera que no respetan la independencia de la juez instructora.

No han sentado nada bien esas declaraciones en el estamento judicial y esta mañana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, ha puesto voz al malestar por unas "declaraciones imprudentes, que no proceden y que no respetan, como se debería, la independencia de la juez instructora".

Sobre el contenido del informe de la Unidad Central Operatica de la Guardia Civil (UCO), dijo que no quiere entrar en el juego de lo que calificó de “filtraciones”. Vidau ha presentado la memoria 2018 del Tribunal. Muestra valores similares a los de los últimos años y calificó de “buena” la situación de la Justicia en Asturias. El dato más singular es el incremento de asuntos derivados de las cláusulas suelo de las hipotecas.

El presidente del TSJA se refirió además a los dos casos de violencia extrema y gratuita registrados en el último año en Asturias: el que costó la vida a David Garrigal tras recibir una paliza tras la verbena de La Florida en Oviedo, y el del joven camarero Germán, que sufrió graves lesiones por una paliza de madrugada en Fomento, en Gijón. Vidau no cree que exista un fenómeno creciente ni generalizado en Asturias con este tipo de violencia.

La Memoria Judicial de 2018 es, con toda probabilidad, la última que presente Vidau, que en septiembre cumplirá su mandato al frente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en un cargo que desempeña desde 2003 de forma ininterrumpida. A partir de ese momento, será el Consejo General del Poder Judicial quien debe designar a su sucesor. Vidau se va satisfecho con la buena relación institucional que ha mantenido estos años con todos los gobiernos asturianos pero con la espina de no haber logrado la unificación de las sedes judiciales de Oviedo y de haber sufrido los efectos de una crisis económica que ha mermado los medios materiales y humanos de la Justicia.