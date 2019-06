La número tres del PSOE de Puerto Real renuncia a su acta de concejal

Tres días después de la investidura de Elena Amaya como alcaldesa de Puerto Real, Eva Basadre, número tres de la lista del PSOE en la localidad, ha renunciado a su acta como concejal del ayuntamiento. La ya exedil esgrime un único motivo de su renuncia: el pacto alcanzado por su partido con la formación de Andalucía por Sí.

Basadre asegura, a través de una carta, que los socialistas puertorrealeños han cruzado una "línea roja" que estaba convencida que no cruzarían, por la postura mantenida los cuatro años que duró el anterior mandato y por la postura mantenida en la campaña de no pactar con formaciones que no fuesen de izquierdas "y menos con quienes considerábamos entonces que habían perjudicado a Puerto Real", apunta en la misiva.

Eva Basadre también relata en el comunicado que sus compañeros de partido conocían su postura desde el día 27, un día después de la celebración de las elecciones municipales, a raíz del cambio en la postura de la formación socialista en el municipio, manifestando que estaban abiertos a negociar un gobierno conjunto. "El hecho de comprobar que no había marcha atrás me llevó a tomar esta decisión", apunta Basadre, que también explica que su intención fue no llegar a tomar decisión y renunciar a credencial como concejal en pos del siguiente compañero de la lista, pero que finalmente sí que acudió al pleno de Constitución del Ayuntamiento y votó a Elena Amaya porque, de lo contrario "hubira dejado al PSOE con sólo 6 concejales y no era mi intención impedir que hicieran lo que querían hacer, aunque yo no estuviera dispuesta a participar en ello".

La exconcejala ha formado parte de la oposición durante este anterior mandato, junto con el primer teniente de alcalde, Carlos Salguero, y la nueva alcaldesa, Elena Amaya, cuando la formación tenía 3 ediles en el pleno del consistorio.