Martí se opuso al arreglo del Tenerife-Nástic

El nombre del Club Deportivo Tenerife figura en el sumario de la operación Oikos, pero en sentido positivo. Según recogen los diarios 'El Mundo' y 'ABC', una ocnversación telefónica interceptada a Carlos Aranda -presunto cabecilla de la trama- revela que intentó arreglar el encuentro que el cuadro blanquiazul disputó en el Heliodoro Rodríguez contra el Nástic.

El partido, correspondiente a la campaña 2016/17, acabó con triunfo grana por la mínima (0-1) con tanto de Uche.

Se deduce de los 'pinchazos' que Aranda intentó persuadir a José Luis Martí, entonces técnico del Tenerife, para que pactase con un empate con el equipo catalán. Queda claro que el actual entrenador del Deportivo se negó.

"No, pero escúchame, el Nástic quería la X y el entrenador del Tenerife decía que no. con el punto estaban matemáticamente, está matemáticamente en play off, no que ahora van perdiendo 0-1 y se la juegan todo al último partido", recogen las escuchas.

El partido se disputó el 4 de junio de 2017. Aquella temporada, los blanquiazules consiguieron disputar la fase de ascenso -perdieron la última eliminatoria contra el Getafe- y los grana certificaron su permanencia en Segunda.